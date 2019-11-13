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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hasar tesbiti için deprem kayıp modeli

13 Kasım 2019, Çarşamba
Doç. Dr. Özgür Özçelik Türkiye’de büyük bir deprem öncesi orta derece hasar görecek yapıların tesbiti için bir deprem kayıp modeline ihtiyacı olduğu söyledi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgür Özçelik deprem mühendisliği, yapı güvenliği, yapı sağlığının izlenmesi ve risk analizi konusunda uzman bir isim. The Independentturkish’in haberine göre Çelik, Türkiye’nin bir deprem kayıp modeline ihtiyacı olduğunu, bu sayede büyük bir deprem öncesi orta derece hasar görecek yapıların tesbit edilip bunların güçlendirilebilmesi yönünde adım atılabileceğini belirtti.

‘Riskli bina sayısının bilinmemesi büyük dezavantaj’

Çelik, “Deprem kayıp modeli belli bir deprem altında belli bir yerde kaç adet binanın nasıl etkileyeceğini, sayısal olarak verip analiz eden bir model. Depremden hiç etkilenmeden çıkacak, az, az hasarlı, hafif ve orta seviye hasarla çıkacak yapıları tahmin etmeye yarayan bir model. Belli bir yanılma payı var, ama çok önemli. Bölgedeki deprem tehlikesi ile bölgedeki yapıların hasar görebilirlik özelliklerini birleştiren bir çalışma. Bu bağlamda binaların kalitesinin bilinmesi gerekiyor. Elimizde düzgün bir deprem kayıp modeli olmaması, envanter ve riskli bina sayısının bilinmemesi büyük bir dezavantaj. Deprem öncesinde yapılacak çalışmaların ve depremden hemen sonra yapılacak çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için bina sayısı bilgisinin elimizde olması gerekiyor.

Son 119 yılda 13 bin 487 deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye topraklarının yüzde 92’sinin deprem riski altında olduğunu söylüyor. Son 119 yılda meydana gelen depremlerde 4.0 ile 7.9 arasında değişen büyüklüklerde 13 bin 687 deprem meydana geldi. Bu depremlerde 86 bin 456 kişi öldü, 603 bin 131 yapı ise ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. TMMOB’un İstanbul’da muhtemel depremin niteliğini ve oluşturacağı etkileri ile ilgili düzenlediği İstanbul Deprem Çalıştayı’nda İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte deprem ihtimalinin çok yüksek olduğu, yapıların sağlıklı envanter kaydının bulunmadığı, İstanbul’da bulunan konutların 3’te 1’inin yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Etiketler: deprem
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