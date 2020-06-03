Hasta mahpuslar için vakit yok

Türkiye genelinde cezaevlerinde 650’ye yakın ağır hasta mahpus bulunuyor.

Hasta mahpuslar, Covid-19 salgını nedeniyle risk altındalar. 24 yaşındaki Büşra Öztaş, pankreas kanseri babasının tahliye edilmesini istiyor. DW Türkç’nin haberine göre, Büşra, cezaevinde pankreas kanserine yakalanan, 49 yaşındaki gazeteci Mevlüt Öztaş’ın kızı. “Babama kemoterapi tedavisi uyguluyorlar. Bu nedenle bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Babamı kaybetmek istemiyorum” diyor Büşra. Zira Covid-19 salgını sebebiyle babası, en riskliler grubunda yer alıyor. Peki, normal şartlarda cezaevi dışında tedavisine devam edilmesi gereken Mevlüt Öztaş neden tahliye edilmiyor? İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, çeşitli gerekçelerle hasta mahpusların tahliyelerinin engellendiğini söylüyor. Bu gerekçelerden en belirginiyse, Adlî Tıp Kurumu’nun kronik hastalık teşhisi koyarak, “cezaevinde kalabilir” raporu vermesi. Hasta mahpuslar bu raporlarla tahliye edilmiyor. Bir diğer gerekçe de ağırlaştırılmış müebbet ceza alanlara uygulanıyor. Bu grup, cezaya ara verilemeyeceği için infaz savcılıklarının engeline takılıyor. Hasta hükümlü yakınları Covid-19 salgınıyla birlikte daha da tedirgin. İHD’nin raporlarına göre cezaevlerinde maske, eldiven ve temizlik malzemeleri parayla satılıyor. Yemekler yetersiz. Bazı koğuşlardaki doluluk oranı limitin çok üzerinde. İnsan Hakları Derneği’ne göre Türkiye genelinde 650’si ağır, en az bin 605 hasta mahpus var.