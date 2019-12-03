Hastane yerine cezaevi

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve bir hafta önce göğüs sıkışması sebebiyle nefes alamadığı ve bilincinin kapandığı belirtilen Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün sevk edildiği Trakya Üniversitesi Hastanesi, Demirtaş’ın hayatını tehdit edici bir bulguya rastlanmadığını ve poliklinik kontrol teklifiyle taburcu edildiğini açıkladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Selahattin Demirtaş’ın yeterli tetkik yapılamadan hapishaneye geri götürülmesi üzerine TİHV kurucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “hastanın sosyal iyilik halini gözetmeyen, dolayısıyla bütüncül iyi hekimlik ilkelerine uygun olmayan bir yaklaşım” eleştirisi yaptı. Demirtaş’ın yeterli tetkik yapılmadan hapishaneye gönderilmesi konusunda ise Fincancı tıp etiğini hatırlattı: Hekimliğin etik ilkelerinden “adalet” unutulmamalıdır. Her hastanın sağlık gereksinimleri kendi koşullarına özgü ve biriciktir. Hekim hastasının biyolojik, psikolojik ve sosyal iyilik halini bu koşulları gözeterek sağlamakla yükümlüdür.”

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