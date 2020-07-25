Hatay’da 1 asker şehit oldu

Hatay Dörtyol’da terör örgütü PKK’ya yönelik 18 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yaralan Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medyadan hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hatay Dörtyol Cehennem Dairesi bölgesinde 18 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda yaralan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 24 Temmuz’da şehit düşen kahraman silâh arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukçu’ ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.” AA

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