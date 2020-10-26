Hatay'da son durum?

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

"Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

Hatay Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise patlamayla ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Vali Doğan: Amanoslar'da PKK imha edildi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."

Terk edilmiş bir araçta parmak izi incelemesi yapıldı

Patlamanın meydana geldiği caddenin yakınlarında terk edilmiş bir cipi fark eden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Teröristlerin kullandığı araç olduğu değerlendirilen cip, ekiplerce inceleniyor.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.

Güvenlik önlemleri sürüyor

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.