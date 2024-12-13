Hatemi: “Bu gibi sözler suç sayılamaz”

Hukukçu Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Kâzım Güleçyüz’ün tutuklanması ile ilgili konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Yeni Asya’ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Kâzım Güleçyüz beyi 1993’de tanıdım. Yeni Asya’da yazdığım yazılar iki kitap şeklinde yayımlandı. Sonra Köprü Dergisinde de yazdım. Kâzım Güleçyüz aslâ terörizm ile ilişkisi olacak bir kişi değil. İddianamede yer alan Fethullah Gülen hakkındaki ifade övgü değil, ölmüş biri hakkında ‘hesabı Allah’a kalmış, defteri kapanmış, hüküm Allah’ındır’ anlamındadır. Her ne kadar ‘câmia’nın başı sağolsun’ da denilmekteyse de bu gibi sözler suç sayılamaz, sadece eleştirilir. Kanaatim bundan ibarettir.” İstanbul - Yeni Asya

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