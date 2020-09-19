Hekimlere şiddeti körükler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan, TTB’ye karşı sert söylemlerin hekimlere yönelik şiddeti körükleyebileceği uyarısı yaptı.

Ceyhan; “Bırakın hekimleri, herhangi bir insanın böylesi bir dönemde bu şekilde sert söylemlere maruz bırakılması yapılabilecek en son şey. Şu anda topyekûn mücadele etmemiz gereken bir salgının içinde yaşıyoruz. İnsanların motivasyonunu kıracak bu tür söylemler zarar vericidir. Bazı söylemlerini beğenmeyebilirsiniz, ama “TTB kapatılsın” dediğiniz zaman, zaten şiddete maruz kalan hekimlerin motivasyonunu kırarsınız. Ayrıca bu sert söylemler insanların hekime bakışını farklı etkileyebilir ve hekimlere karşı şiddet olaylarını körükleyebilir” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım üniteleri söylenenden daha dolu

Gazete Duvar’ın haberine göre, Ceyhan, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarının gerçeği yansıtmadığını vurgu- layarak, “Yoğun bakımların doluluk oranı sayılırken, bebeklerin yattığı yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve özel hastanelerin yoğun bakım üniteleri de dâhil ediliyor. Oysa yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yetişkinleri yatıramazsınız. Özel hastaneler de Covid-19 hastalarını kabul etmiyor. Dolayısıyla yoğun bakımla ilgili verilen oranlarla gerçek durum aynı değil. Sadece pandemi hastanelerinin yoğun bakımları bu hizmeti sağlayabiliyor. O yüzden de hastalar yer bulamıyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta geliyor, yer yok diye diğer merkezleri arıyorsunuz, oralarda da yer yok. Bunlar yaşanıyor” dedi.