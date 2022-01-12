Her saat ülkenin aleyhine işliyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı Fox tv canlı yayınında, artık erken seçim gongu vurulduğunu söylerken, “İktidarlar kendileri için en uygun iklimde seçime gitmek isterler. Türkiye’nin bir seçime ihtiyacı var. Her geçen saat Türkiye’nin aleyhine işliyor” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Foxtv canlı yayınında, “DP neden cumhur ittifakında değil” sorusuna, “Çünkü Demokrat Partiyi devletleştiremediler” cevabını verdi. Artık erken seçim gongu vurulduğunu söyleyen Uysal, “İktidarlar kendileri için en uygun iklimde seçime gitmek isterler. Türkiye’nin bir seçime ihtiyacı var. Her geçen saat Türkiye’nin aleyhine işliyor” diye konuştu. Millet İttifakı’nın birinci turu hedeflemesi gerektiğini dile getiren Gültekin Uysal, “Mesele bir kişi meselesi değil! Sistem adı altında devam eden keyfi rejimle mi yürüyeceğiz, tercih bu! Bunca imkân, yetki, bütçe, zaman verilmişken neyi mazeret edebilirler? Türkiye’yi biraz daha içe kapatarak yönetme gayretindeler” dedi.

TÜRKİYE’DE İKİ ŞEY EKSİK; BİR EĞİTİM, İKİ SİSTEM

“Bu iktidar devam ederse Türkiye’de bir Baas rejimi kurulur!” diyen Uysal, Demokrat Parti’nin 1947’de Hürriyet Misakı ile partili devlet başkanlığına itiraz ettiğini hatırlatarak, “Referans verdiğiniz isimlerin söyledikleri ile amel ediyor musunuz, buna bakmak lazım. Türkiye’de iki şey eksik; bir eğitim, iki sistem. İktidarın arka bahçesi haline gelen, rektörlerin çiftliğine dönen üniversitelerle eğitim fecaat hale geldi. Dünya ile rekabet edebilmenin yolu rekabet edebilen gençler yetiştirmektir. YÖK 1980 darbesinin kalıcı kolanlarından biri. İktidarın aparatı haline gelmiş. 6. sıradan rektör atanmasına kızıyorduk onu da kaldırdılar, doğrudan, keyfi olarak atıyorlar. Bir takım üniversitelere has evlat, diğerlerine üvey evlât muamelesi yapıyorlar” dedi.

İKTİDARIN HEDEFİ PASTIRMA YAZI YAŞATMAK!

AKP’ye destek vermiş kitlelerin de kendisini sorguladığını söyleyen Uysal,” Geldiğimiz süreçlerin adımları AKP’nin ‘asrı saadet dönemi’ olarak nitelenen dönemde atıldı. Bu son turfanda! İktidarın tek hesabı var; seçim öncesi sanal bir olumlu iklim oluşturmak, elde kalmış son kaynakları satıp bir pastırma yazı yaşatmak. Türkiye’de bir büyük risk var; Türk varlıkları TL’nin değer kaybı ile el değiştiriyor. Yabancılara gidiyor!” ikazında bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA