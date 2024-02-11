Vatandaşın hakkına sahip çıkma iddiasındaki herkes Anayasaya uymakla mükellef. otoriterlik peşindeki o klikler temizlenmeden düze çıkamayız.

Bu yetkiyi küçümsemek...

Mustafa Yeneroğlu: “Bireysel başvuru hakkı ile birlikte AYM, yasama, yürütme, yargı kararlarını temel hak ve özgürlükler açısından denetleyerek anayasanın üstünlüğü ilkesini güvence altına almaktadır. Bu yetkiyi küçümsemek AYM üyelerini değil, vatandaşların haklarını küçümsemektir.”

Atanmış bürokrata cevap

İsa Mesih Şahin: “Her defasında AYM Başkanına cevap veren bürokrata sesleniyorum: Sen atanmış bir bürokratsın, otur oturduğun yerde. Devletin içindeki Türkiye’yi otoriter hâle getirmek isteyen klik yapılar temizlenmeden Türkiye'de hiçbir şeyi düzeltemeyiz.”

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Herkes Anayasaya uymakla mükellef

DEVA PARTİLİ MUSTAFA YENEROĞLU, “VATANDAŞIN HAKKINA HUKUKUNA SAHİP ÇIKMA İDDİASINDAKİ HERKES ANAYASAYA UYMAKLA MÜKELLEFTİR! GERİSİ LAF Ü GÜZAFTIR” DEDİ.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı’nın dayatması ile Yasamanın nasıl bir hukuksuzluğa imza attığını Cumhurbaşkanı’nın huzurunda anlattığını ifade ederek, “Yargıtay’ın Cumhurbaşkanı’ndan aldığı cesaretle Anayasa’yı yok saymasının anayasal ya da yasal bir zemini olmadığını vurguluyor. Bir faydası olur mu yoksa anayasal devlete dönüş için yapılan bu çağrılar Zühtü Arslan’ın emekliliği ile birlikte son mu bulur, hep birlikte göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un, “Anayasa 153. maddesindeki hükün bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz” sözlerine de cevap veren Yeneroğlu, “Bir hukuk devletinde AYM kararlarının kesinliğinin ve bağlayıcılığının sorgulanması mümkün değildir. Yeniden yargılamanın şartları ilgili kanunlarda açıkça düzenlenmiştir. Hiçbir mahkemenin bu yetkinin dışına çıkma yetkisi yoktur. Bunun aksini uygulamaya kalkan ister yargı isterse yasama isterse yürütme organı mensubu olsun, en başta kendi meşruiyetininin dayanağı olan Anayasa’ya sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemiş olur. Bireysel başvuru hakkı ile birlikte AYM, yasama ve yürütmenin yanında yargı organlarının kararlarını da temel hak ve özgürlükler açısından denetleyerek özünde Anayasa’nın üstünlüğü ilkesini güvence altına almaktadır. Bu yetkiyi küçümsemek AYM üyelerini değil, vatandaşlarımızın haklarını küçümsemek, anayasal devleti hedef almaktır. Vatandaşın hakkına hukukuna sahip çıkma iddiasındaki herkes Anayasa’ya uymakla mükelleftir! Gerisi lafügüzaftır” dedi.

TÜRKİYE’Yİ OTORİTER HÂLE GETİRMEK İSTEYEN KLİK YAPILAR TEMİZLENMEDEN…

Gelecek / Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de, AYM Bakanı Zühtü Arslan’ın “Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmeyebiliriz ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması bir zorunluluktur” sözlerini hatırlatarak, “Bizim de söylediğimiz şey bu. Bakın, kararın esasına filan girmiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarının, 153’üncü madde gereğince kesin olduğu ve bütün kurumları bağladığının altını çizmek istiyoruz. Cevap nereden geldi? Atanmış bir bürokrattan geldi; Mehmet Uçum, atanmış bir bürokrat. Her defasında aynı kişi cevap veriyor, iktidarda seçilmiş bir arkadaşımız neden cevap vermez? Ben birçoğunun da rahatsız olduğunu biliyorum. Ben buradan o atanmış bürokrata sesleniyorum: Sen atanmış bir bürokratsın, otur oturduğun yere, işine bak diyoruz. Burada olması gereken şey şudur: Devletin içindeki Türkiye’yi otoriter hâle getirmek isteyen klik yapılar temizlenmeden Türkiye’de hiçbir şeyi düzeltemeyiz” diye konuştu.

YARGITAY BAŞKANI GÜCÜNÜ KİMDEN ALIYOR?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşmasında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal zemininin olmadığını hatırlattığını belirterek, “Kimin gözünün içine bakarak hatırlattı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanının. Anayasa Mahkemesi kararlarının en üstün karar olduğunu, yargıda kişisel sebeplerle de olsa tartışılmayacağını belirtti. Ama daha acı bir durum vardı; bugüne kadar pek görmediğimiz bir durum: Anayasa Mahkemesine Mecliste kafa tutan, bir anlamda aslında bir darbe girişiminde bulunan Yargıtay Başkanı bu toplantıya gelmedi. Cumhurbaşkanı geldi, devlet erkânı oradaydı, herkes oradaydı, Yargıtay Başkanı gelmedi. Ne hakla, bu gücü kimden alıyor, nereden alıyor, ben merak ediyorum” diye sordu.

MEHMET KARA - ANKARA