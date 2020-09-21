Hrant Dink Vakfı Dâvâsı’nda tahliye

Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli elektronik posta attıkları iddia edilen iki sanığın yargılanmalarına İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklamanın tedbir olması ve ölçülülük ilkesi gereği tutuklu sanıkların tahliye edilmesine hükmetti. Sanıkların cezai ehliyetlerinin olup olmadığının belirlenmesi için Adlî Tıp Kurumuna yazılan yazıların beklenmesine, dosyanın bir örneğinin uzlaşma bürosuna gönderilmesine ve suçtan zarar görme ihtimallerine binaen müştekilerin müdahilliğine karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Şubat’a erteledi. AA

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