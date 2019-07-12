HSK 9 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince, 9 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

HSK Genel Kurulunca yapılan değerlendirimeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları dikkate alınarak 9 ilk derece hakim ve savcısının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı. HSK 2. Dairesinin bugünkü olağanüstü toplantısında, Gülen ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü. İncelemenin ardından ilk derece mahkemelerinde görevli 9 hakim ve savcının, Gülen ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti. AA

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