HSK, Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.
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Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.
İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.
AA