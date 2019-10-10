HSK’ya ihtiyaç yok

AKP milletvekillerince, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda başladı.

Teklifin tamamı üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, HSK’nın yapısında değişikliğe gidilmedikçe yargının bağımsız olduğunun söylenemeyeceğini savundu. Türkkan, “HSK” denilen yapıya da ihtiyaç bulunmadığını, siyaset üstü, hukuk, adaletten şaşmayan, yürütmenin baskısını üzerinde hissetmeyen yeni bir yapı kurmak gerektiğini, o zaman yargıda reform yapılmış olacağını söyledi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise, toplumun yargıya güvenini yitirdiğini ifade etti. Oluç, teklifin, “demokratik yargı reformu” nitelemesini hak etmediğini, vasat altı düzenlemelerden biri olduğunu, bu şekilde yasalaşması halinde yargı mekanizmasının sorunlarının aşılamayacağını ileri sürdü. TBMM - aa AA

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