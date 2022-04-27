Hukuk siyasallaştı

Türk Demokrasi Vakfı’ndan Gezi Davası kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, “Devletin, demokrasinin, düzenin ve mülkün temeli adalettir. Her şey hukuk zemini üzerine inşa edilir” denildi.

Vakıf’tan yapılan açıklamada Gezi olaylarına ilişkin süren davaların hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis kararlarıyla sonuçlanmasının “hukukun siyasallaştığı ve siyasetin hukuka müdahale ettiği” yönündeki genel kanaatleri destekler mahiyette olduğu belirtilirken, “Bu dava sonucuna ilişkin kaygı duyulması gereken asıl sorun; sürecin işleyişidir. Dava baştan sona politik bir hırs, inatlaşma ve hatta intikam hisleriyle tartışılmış, kamuoyunda bu yönde bir algı oluşmuştur. Hatta bu dava sürece, uluslararası bir soruna dönüşmüştür” denildi.

Demokrasi adına kaygı verici

Açıklamada, “Asıl üzücü olan; siyasî partilerin ve siyasî tarafların, zaman içinde bu davanın da tarafları haline gelmiş olmasıdır” ifadeleri kullanıldı. Bir hukuk davasının, zemininden kayarak politik hesaplaşma ve meydan okuma durumuna dönüşmesinin, demokrasi, insan hakları ve hukuk adına kaygı verici olduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Türk demokrasi Vakfı olarak, hukukun bir ayrıştırma, hasımlaştırma ve tarafgirlik aracı haline dönüşmemesi için gayret etmeye ve hukuk devleti ilkelerini her durumda savunmaya devam edeceğiz.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA