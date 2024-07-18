Hukuk yokken yatırımcı nasıl gelsin?

KARAR TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel’in konuğu DEVA Partisi lideri Ali Babacan oldu.

İktidarın ekonomi politikaları ile ilgili açıklama yapan Babacan, Sadece ekonomideki çalışmalarla da ekonomi düzelmez. Yargı, hukuk sorunu varken, bu ülkeye ciddi yatırımcı nasıl gelir. “Kafayı bana takarlar, ben iş yapamaz hale gelebilirim” diyebilir yatırımcı.Şirketler dövizden TL’ye döndü Merkez Bankası’nın rezervi yükseldi. Sayın Erdoğan bunu söylüyor değil mi? Niye yükseldi. Çünkü Türk lirasında dünyanın ikinci yüksek faizi var. İnsanlar faizi almak için geliyor. Faiz 1 trilyon 250 milyar. Bu yüksek faizin bedelini bütün toplumca vergi olarak ödüyoruz. Hukuk ve adalet olmayınca, yargıda bu kadar sorun varken... Şu andaki Anayasa’ya uyulmadığı için yargı böyle” şeklinde konuştu.