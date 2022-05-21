Hukuka güven zayıfladıkça ekonomi de zayıflıyor

DÜNYA gazetesi ve Daha İyi Yargı Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” toplantısı gerçekleştirildi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, hukuk ve güven zayıfladıkça ithalat yapan ülkelerin Türkiye’ye bakış açılarının değiştiğini belirterek, “Değerli düşünürlerin de söylediği gibi, bir ülkenin ayakta kalması 3 temel başlığa bağlıdır. Eğitim, üretim ve hukuk. Biz üretimde direniyoruz. Yatırımcı, güven sorunu yüzünden yatırım yapmaktan uzaklaşıyor. İş hayatı, hukuk hayatı, eğitim hayatı ayrı gibi yaşansa da fotoğrafın büyüğüne baktığımızda huzur, mutluluk, barış, sevgi ve kalkınma o bütünün içerisindedir. Bunları birbirinden ayıramayız. Bu taraftan baktığımda hukuk bizi çok yaralamıştır diye düşünüyorum” dedi.

Adaleti tecelli ettirmek zorunda

DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, Türkiye’nin lig atlayarak arzulanan seviyeye çıkmasının ancak hukukun üstünlüğüyle olacağını söyledi. Türkiye’deki demokrasiyi “orta seviye” olarak tanımlayan Daha İyi Yargı Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Gün, bu durumun yıllardır orta gelir seviyesini aşamamaya neden olduğunu belirterek şöyle dedi: “Türkiye; yargıyı A’dan Z’ye reforme etmek, kaliteli hizmet verir, şeffaf, hesap verir ve hukukun üstünlüğüne en yüksek derecede riayet eder, tam bağımsızlığını hak eder ve koruyabilir bir yapıya kavuşturmak ve hukukun üstünlüğü ile kusursuz adaleti tecelli ettirebilir hale getirmek zorundadır.”