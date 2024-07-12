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Hukuksuzluk ahlâkı bozuyor

12 Temmuz 2024, Cuma 23:04
Daha iyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, “Hukukun üstünlüğünü gerçekleştiremediğinde yargı, ahlakı bozar” dedi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün ekonomik istikrar için daha iyi yargının gereğini anlattı. Gün konuşmasında “Ahlak, toplum olarak yaşamak zorunda olan insanların görevlerini ve diğerlerine karşı taahhütlerini en iyi yerine getirmesini gerektiren, yazılı olması gerekmeyen kurallar bütünüdür. İhlal edilmemesi ve her zaman uyulması istendiğinde ahlak kuralları yazılı ve emredici hale getirilir. Kuralları işletmesi, yani hukukun üstünlüğünü sağlaması gereken yargı, bu yönüyle toplumsal ahlakı hayata geçirir ve geliştirir. Hukukun üstünlüğünü gerçekleştiremediğinde yargı, ahlakı bozar. Ahlak bozulduğunda yöneticiler, işletmeler, tedarikçiler, girişimciler ile çalışanlar arasında herkesin görevini ve taahhüt ettiğini gerçekleştireceğine dair güven ve bunun üzerine kurulan ilişkiler bozulur. Hakkını yargı vasıtasıyla alabileceğine kesin olarak inananların oranının yüzde 20 civarına düşmüş olması göstermektedir ki, görevini yerine getirmekte engelli yargı ahlakı bozmaktadır, iş yapma ortamını kötüleştirmektedir” ifadelerini kullandı.

Adalet aksadığında yolsuzluk hakim oluyor

Gün, “Eğer yargı, yürütme gücünü (cumhurbaşkanı, bakanlar ve Merkez Bankası yöneticilerini) hukukla sınırlandırıp, makro ekonomik karar alan bu yönetici kesime özgürce hesap sorabilseydi, yöneticiler keyfi ve hatalı kararlar alamazlardı. Yargı, doğal görevini yapabilseydi bu günlerde acısını çektiğimiz ekonomik sorunlar ortaya çıkmazdı. Toplumsal ahlakı geliştirmek, ekonomiyi ve iş yapma ortamını güçlendirmek için bu acı gerçekle mutlaka ve samimi olarak yüzleşmek zorundayız. Yargının görevini yapamadığı, yönetici kesime hesap soramadığı ülkelerde hukukun üstünlüğü aksıyor. Hukukun üstünlüğü ve adalet aksadığında ülkeye yolsuzluk hakim oluyor. Sonuçta üretim azalıyor, ekonomi kötüleşiyor ve milli gelir düşüyor” şeklinde konuştu.

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Güvenilir hukuk devleti olmalı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında “Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre Türkiye’nin dünyadaki yeri geriliyor. Bu gerileme rekabet gücümüzü zedeliyor. TÜSİAD olarak hep söylediğimiz bir şey var; güçlü ve dayanıklı kurumlar inşa etmeli, kurumların bağımsızlığını güçlendirmeliyiz. Bunun için de öncelikle güvenilir bir hukuk devleti gerekiyor. Son zamanlarda Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaların gündeme geldiğini üzülerek görüyoruz. Bütün kanunların üzerinde olan Anayasa’nın üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermemeliyiz” dedi.

Haber Merkezi

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