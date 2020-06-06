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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hukukta keyfilik son bulsun

06 Haziran 2020, Cumartesi 01:18
TÜRKİYE’DE SON YILLARDA HUKUK VE YARGI ALANINDA KEYFîLİKLERİN OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKEN HUKUKÇU PROF. ERSAN ŞEN, “BU BİR AN ÖNCE SON BULMALI” DEDİ.

BAŞIMIZA GELENLER ÇİFTE STANDARTTAN

Prof. Dr. Ersan Şen, 3 milletvekinin vekilliklerin düşürülmesini değerlendirirken, hukukî bir konunun, yargıdaki çifte standart uygulamalarından dolayı siyasî krize dönüştüğünü belirterek, “Zaten başımıza ne geliyorsa keyfîlikten ve çifte standarttan geliyor” dedi.

HUKUK SİZİN OYUNCAĞINIZ DEĞİL

“Hukukun gereğini yerine getirin kardeşim” diyen Şen, "Hukuk sizin oyuncağınız değil. İstediğiniz zaman kullanacağınız kullanışlı enstrüman da değil. Herşeyi dış güçlere, falancaya, filancaya bağlayarak bu sorumluluktan kurtulamazsınız” diye konuştu.

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Hukukta keyfîlik sona erdirilsin

3 milletvekilinin tutuklanmasına tepki gösteren Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Hukukun oyuncak olmadığını belirterek, “Başımıza ne geliyorsa keyfîlikten ve çifte standarttan geliyor” dedi.

HukuKçu Prof. Dr. Ersan Şen, HaberTürk TV’de yayınlanan ‘Erdoğan Aktaş’la Gece Raporu’ programında milletvekillerinin tutuklanmasını değerlendirdi. “Burada hiç kimse 3 milletvekili ile ilgili verilen yargı kararının içeriğini bile eleştirmiyor” diyen Şen, “Diyoruz ki biz hatta -haddimizi de aşarak- ‘kardeşim siz yargı kararlarının gereklerini niye yerine getirmiyorsunuz, kimsiniz’ artık böyle oldu” dedi. “Zaten başımıza ne geliyorsa keyfilikten ve çifte standarttan geliyor. Biri çıkıp belki bir konfora sahip olduğu için tehdit ediyor. Hiçbir şey olmuyor, diğeri bilmem nerede ne paylaşım olduğu için sabahtan akşama tutuklanıyor. İnsanlar bundan rahatsız. Bu gerçekleri gündeme getirdiğinizde buna el atmanız da gerekiyor” ifadelerini kullanan Şen, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanmasının ekonomik sorunlar da dahil birçok sorunu çözeceğini söyledi.  “Hukukun gereğini yerine getirin kardeşim” sözlerini kullanan Şen, “Hukuk sizin oyuncağınız değil. İstediğiniz zaman kullanacağınız kullanışlı enstrüman da değil” diye konuştu.

Toplum kutuplaştırılıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yapılanın parlamentoya bir darbe olduğunu söyledi. Altay, “Enis Berberoğlu’nun Yargıtay’da onaylanan cezası ile ilgili AYM’ye başvurusu var. AYM daha üç gün önce Enis Berberoğlu’ndan belge istedi. Daha süreç bitmedi. Geçmişte sayın Binali Yıldırım Meclis Başkanı iken bu konuda ülkedeki herkesin üstatlığını kabul ettiği üç anayasa hukukçusundan mütaala istemişti. Burada da yargılamanın bitmediği belirtildi. Yapılan şey hukuksuzdur” dedi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bu kararla iktidarın toplumda gerilim, kutuplaştırma yaparak tarafları birbirinden daha da ayrıştırıp iktidarın kendi tabanını, seçmenini kontrol etmeye dönük yeni bir adım olduğunu söyledi. Oluç, demokratik siyasete karşı büyük bir darbe gerçekleştirildiğini belirtti.

3 milletvekili tutuklandı

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürüldü.

Üç milletvekilinin TBMM üyelikleri, haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla sona erdi. Milletvekilliği düşürülen HDPli Musa Farisoğulları ve Leyla Güven tutuklandı. Enis Berberoğlu ise gözaltına alınıp Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Üç milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesinin ardından, parlamentoda gerilim yükseldi. Genel Kurul çalışmalarına sık sık ara verilirken, CHP milletvekilleri TBMM Başkanlığı makamına yürüyerek, anayasa kitapçığı bıraktı.

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