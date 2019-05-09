Hükümet krizi yaşanan KKTC'de son durum?

KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.

KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP’nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı.

Özersay, yaklaşık 3,5 saat süren Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından, basının karşısına parti meclis üyeleriyle birlikte çıktı.

Kudret Özersay, Parti Meclisinde yapılan oylamada 4 hayır oyuna karşı, 55 evet oyu ile hükümetten çekilme kararı aldıklarını belirtti.

Özersay, "Muhalefette mi kalacağız, hükümet görüşmesi mi yapacağız, buna parti meclisi karar verecek." dedi.

Basın toplantısında 15 aylık hükümetle ilgili değerlendirme yapan Özersay, hükümetten çekilme sebepleri arasında Maliye Bakanlığı'nın arazi kiralamalarını ve "güven bunalımını" gösterdi.

"HP olarak her ne isterse olsun, her ne pahasına olursa olsun hükümette olalım ya da kalalım görüşünde olmadık." diyen Özersay, gelinen noktanın HP açısından sineye çekilebilecek bir nokta olmadığını ifade etti.

Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası konusunda ise Denktaş’ın sıradan bir bakan değil, dörtlü koalisyon ortağı bir partinin başkanı olduğuna dikkati çekti.

HP Genel Başkanı Özersay, bundan sonrasına ilişkin sorular üzerine erken seçim ihtimalini de dışlamadığını söyledi.

Tufan Erhürman başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, bugün bakanlık görevinden ayrıldığını ancak koalisyon hükümetine desteğinin süreceğini açıklamıştı.

7 Ocak 2018'deki erken genel seçimin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-DP ve Toplumcu Demokrasi Partisinden (TDP) oluşan dörtlü koalisyon hükümetinin, Cumhuriyet Meclisi'nde 27 milletvekili bulunuyor.

"Sayın Denktaş’ın istifası Başbakanlık’a ulaştı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğine dair mektubunun kendisine ulaştığını, konuyu bugün Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) değerlendirdiklerini, yarın da parti meclislerinin toplanacağını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tufan Erhürman, CTP MYK toplantısının ardından BRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Sayın Serdar Denktaş, istifa ettiğine dair mektubu bana iletti." dedi ve Denktaş’ın istifasının ardından da üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Denktaş’ın basın toplantısı yapacağını söylediğini, dolayısıyla kendisinin bu konuda daha fazla bir şey söylemesine gerek olmadığını vurgulayan Erhürman, "Maliye Bakanı Sayın Denktaş’ın istifası Başbakanlık’a ulaşmıştır. Bu basına da yansıdığı için rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri CTP MYK’da değerlendirdiklerini, yarın da parti meclisinin toplanacağını aktaran Başbakan Erhürman, "Hep birlikte yolumuzu çizeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin diğer ortaklarını istifa konusunda bilgilendirdiğini belirten Erhürman, bu akşam ki gelişmelere göre, yarın bir araya gelmeleri ihtimali olabileceğini ancak henüz programlanmış bir görüşmelerinin bulunmadığını ifade etti.

Başbakan hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman, Halkın Partisi'nin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla saat 10.00'da istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunacağını bildirdi.

Görev süresinde birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Başbakan Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yapılan açıklamaların hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ülkemizin bir an önce yönetsel istikrara kavuşmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla sabah saat 10.00'da istifamı sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, destek veren, katkı koyan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim. Halkımıza sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim."

7 Ocak 2018 erken genel seçiminin ardından Erhürman'ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.

4'lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

"Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)"

Erhürman başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, bugün bakanlık görevinden ayrıldığını ancak koalisyon hükümetine desteğinin süreceğini açıklamıştı.

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da HP'nin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.