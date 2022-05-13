Hükümete güven dibe vurdu

Gallup araştırma şirketinin anketi ekonomik zorlukların arasında hükümete olan güveninin dibe vurduğunu ortaya koydu.

Gallup araştırma şirketinin geçen yıl Aralık ayında yaptığı anketler 10 Türk’ten yaklaşık 4’ünün yoksulluk sebebiyle ‘‘acı çektiklerini’’ düşündüğünü gösterdi. Bu oran son 15 yılın en yüksek seviyesinde. Anket, ekonomik zorlukların arasında Türkler’in hükümete olan güveninin de 2021 yılının Aralık ayında yüzde 37 ile dibe vurduğunu gösterdi. Bu, Gallup’un 2005’te ülkede anket yapmaya başlamasından bu yana en düşük puan ve iktidardaki AKP’nin görev süresindeki en büyük düşüşe işaret ediyor.

2013’ten beri en yüksek seviyede

VOA Türkçe’nin haberine göre, Gallup araştırmacılarından Jay Loschky ve Rj Reinhart anketle ilgili yazdıkları değerlendirme yazısında, Türkiye’de enflasyonun Nisan ayında yüzde 70’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve gıda fiyatlarındaki artışın zaten ekonomik baskı hisseden yetişkinlerin yükünü daha da arttırdığı yorumunu yaptı. Ankete göre geçen yılın Aralık ayında yetişkin Türkler’in yüzde 56’sı hane içi gelirleriyle geçinmenin ‘‘zor’’ ya da ‘‘çok zor’’ olduğunu söyledi. Bu oran COVID-19 pandemisinin zirvesindeki 2020 yılının Aralık ayına göre yüzde 17 fazla ve 2013’ten beri en yüksek seviyede.

10 kişiden 6’sı yemek alamıyor

Ankette 2021 yılının sonbaharından yılın sonuna kadar 10 Türk’ten neredeyse 6’sının bazı zamanlarda paralarının yemek satın almaya yetmediğini söyledikleri belirtildi. Bu da Gallup’un anketindeki en yüksek seviye ve 2020 sonunda önceki 12 ayda yemeğe para bulamadığını söyleyen yüzde 35’in üzerinde. Ankete göre Türkiye’de rekor düzeydeki yetişkinin yiyecek bulmakta zorlanmasının yanısıra hayat standardından memnuniyet de geçen yılın sonlarında benzer şekilde tüm zamanların en düşük seviyelerine indi. Yaşam standardından memnuniyet, 2017’den bu yana yarı yarıya azaldı. 2017’de bu oran yüzde 68 iken 2021 yılının Ekim ayında yüzde 34’e düştü. Gallup’a göre son ekonomik zorluklar bu sıkıntıyı daha da arttırdı.

Haber Merkezi