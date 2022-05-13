"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hükümete güven dibe vurdu

13 Mayıs 2022, Cuma 22:10
Gallup araştırma şirketinin anketi ekonomik zorlukların arasında hükümete olan güveninin dibe vurduğunu ortaya koydu.

Gallup araştırma şirketinin geçen yıl Aralık ayında yaptığı anketler 10 Türk’ten yaklaşık 4’ünün yoksulluk sebebiyle ‘‘acı çektiklerini’’ düşündüğünü gösterdi. Bu oran son 15 yılın en yüksek seviyesinde. Anket, ekonomik zorlukların arasında Türkler’in hükümete olan güveninin de 2021 yılının Aralık ayında yüzde 37 ile dibe vurduğunu gösterdi. Bu, Gallup’un 2005’te ülkede anket yapmaya başlamasından bu yana en düşük puan ve iktidardaki AKP’nin görev süresindeki en büyük düşüşe işaret ediyor.

2013’ten beri en yüksek seviyede

VOA Türkçe’nin haberine göre, Gallup araştırmacılarından Jay Loschky ve Rj Reinhart anketle ilgili yazdıkları değerlendirme yazısında, Türkiye’de enflasyonun Nisan ayında yüzde 70’le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve gıda fiyatlarındaki artışın zaten ekonomik baskı hisseden yetişkinlerin yükünü daha da arttırdığı yorumunu yaptı. Ankete göre geçen yılın Aralık ayında yetişkin Türkler’in yüzde 56’sı hane içi gelirleriyle geçinmenin ‘‘zor’’ ya da ‘‘çok zor’’ olduğunu söyledi. Bu oran COVID-19 pandemisinin zirvesindeki 2020 yılının Aralık ayına göre yüzde 17 fazla ve 2013’ten beri en yüksek seviyede.

10 kişiden 6’sı yemek alamıyor

Ankette 2021 yılının sonbaharından yılın sonuna kadar 10 Türk’ten neredeyse 6’sının bazı zamanlarda paralarının yemek satın almaya yetmediğini söyledikleri belirtildi. Bu da Gallup’un anketindeki en yüksek seviye ve 2020 sonunda önceki 12 ayda yemeğe para bulamadığını söyleyen yüzde 35’in üzerinde. Ankete göre Türkiye’de rekor düzeydeki yetişkinin yiyecek bulmakta zorlanmasının yanısıra hayat standardından memnuniyet de geçen yılın sonlarında benzer şekilde tüm zamanların en düşük seviyelerine indi. Yaşam standardından memnuniyet, 2017’den bu yana yarı yarıya azaldı. 2017’de bu oran yüzde 68 iken 2021 yılının Ekim ayında yüzde 34’e düştü. Gallup’a göre son ekonomik zorluklar bu sıkıntıyı daha da arttırdı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İSİG: 4 ayda en az 479 işçi öldü

    Hükümete güven dibe vurdu

    'Twitter’i satın alma anlaşması geçici olarak askıya alındı'

    İsrail’in şiddeti insanlığı boğmaya devam ediyor!

    Eczacılar: Artık altından kalkamıyoruz

    Şimdi de konut masalı

    Türkiye Hindistan’dan buğday alacak

    İnsanlar bir dilim peynire muhtaç oldu

    Faiz lobilerine değil, millete hizmet edin

    AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avroluk askeri yardım daha

    Kuzey Kore'de Kovid-19 sebepli ilk ölümler açıklandı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, son 24 saatte 250 askerini daha kaybetti

    'İkinci el'de fiyatlar arttı

    İlk e-YÖKDİL'e 5 bin aday girecek

    Faiz batağı derinleşiyor

    Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt ile konuştuk: Millet İttifakı milletin son umudu

    Süt zamlarında Avrupa’yı 9’a katladık

    Yeni Asya demokrat geleneği destekledi

    Türk vatandaşlığının bedeli 400 bin dolar

    Okullarda öğretmen yok

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Devletin malı deniz... ve burası dar-ul harbtir
    Ahmet BATTAL

    Şeceresi net, seciyesi yüksek ve kadirşinas olmak
    Faruk ÇAKIR

    Sizi gidi faizciler...
    Cevher İLHAN

    Yine fasit enflasyon kıyası
    Muhammet ÖRTLEK

    ‘Finlandiyalaşma’dan NATO üyeliğine
    Genel

    Haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş
    Ali HAKKOYMAZ

    Zam ülkesinden notlar
    H. Muharrem OKUR

    Eğitimin önemi ve Medrese-i Yusufiyeler
    Durmuş Ali İnci

    Annelerin günü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.