Hulusi Akar'dan Ege Denizi üzerinde uçuş

Milli Savunma Bakanı Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. Bakan Akar’ı komutanlığa gelişinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve öteki yetkililer karşıladı.

"Peygamber ocağı" TSK

"Peygamber ocağı" olarak da adlandırılan TSK’nin anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirten Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu söyledi.

Şehitleri minnetle yad eden, gazilere sağlık ve esenlik dileyen Akar, "Bizler de onların emaneti olan hizmet bayrağını bir adım daha ileri götürmek, onların kanının bir damlasını bile yerde bırakmamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Akar, terörle mücadelenin sınır ötesinde de artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Alınması gereken tüm tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu bir tehdit değil"

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan ve problemlerin dostane çözümünden yana olduğunu kaydetti. Bunun hiçbir şekilde taviz veya zaafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini ifade eden Akar, herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceklerini, Türkiye ve KKTC vatandaşların hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini belirtti.

"Büyük bir kahramanlık örneği"

Kara ve Deniz Kuvvetlerinin olduğu gibi Hava Kuvvetleri’nin de önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, "108 yıldan beri gerek ülkemizde gerek dünyada NATO başta olmak üzere yapılan bütün uluslararası faaliyetlerde Hava Kuvvetlerimizle ne kadar övünsek, gurur duysak azdır. Pilotlarımızın, Hava Kuvvetleri personelimizin seçkin ve saygın bir yeri var. Hepimize düşen bir sorumluluk bu seçkin ve saygın yerin biraz daha ileri gitmesini sağlamak için gece-gündüz demeden artan bir tempoda çalışmalarımızı sürdürmektir. O kadar yoğun bir çalışma içindeyiz ki Kıbrıs Harekatı’nda yapılan hava desteği 211 sorti ile gerçekleştirilmişti. Sadece son üç ayda içinde ise 814 sorti yaptı Hava Kuvvetlerimiz. Bu büyük bir kahramanlık büyük bir fedakarlık örneği. Bu kadar yoğun, etkili, başarılı, sonuç alıcı bir kuvvet olarak Hava Kuvvetlerimize milletimiz, bizler müteşekkirdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından geleneklere uygun olarak kurban kesildi.

"Arı"larla uçuşa katıldı

Törenin ardından Bakan Akar ve komutanlar, "Arı filo" olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına geçti.

"Arı Kovanı" diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar, daha sonra brifing odasına gitti. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 121. Jet Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti.

Kontroller sonrasında Bakan Akar ve Orgeneral Küçükakyüz, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında “Arı 01” çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.