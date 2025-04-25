İBB avukatları da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda işlem yapılan şüphelilerin avukatları gözaltına alındı. Murat Ongun’un avukatlarından Serkan Günel’in ve İBB Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Kazım Yiğit Akalın’ın gözaltına alındığını belirtildi.
İmamoğlu, İBB’ye yönelik operasyon kapsamında avukatların da gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Şimdi de avukatları gözaltına almanın, korkutmanın ve insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız. Yeter artık! Kimsiniz siz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz?” dedi.
Ankara - Anka