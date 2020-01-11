İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüştü. 1 saat 25 dakika süren görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmeler gündeme geldi.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti. Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ve bölgedeki diğer önemli gelişmeler gündeme geldi.

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