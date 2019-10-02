"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

02 Ekim 2019, Çarşamba 16:43
Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

 

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin Türk lirası ödülle Gri Liste'de yer alan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu teröristin 2017'de Baykan kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu da kaydedildi. 

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, terörle mücadele
Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnternet alış verişine dikkat!

    36 milyar dolar deprem parası nereye gitti?

    Çapa Diş Hekimliği'ndeki tahliye işlemleri hakında İÜ Rektörlüğü'nden açıklama

    Vatandaşlar yıkım sürecinin hızlandırılmasını istiyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın maçları oynanacak

    "Volkswagen Turkey'' ünvanlı şirket Manisa'da kuruldu

    Netanyahu'nun 10 avukatı dinleniyor

    Trump'ın 'Kaşıkçı' inadı kırılamadı, yasa tasarıları hep Beyaz Saray engeline takıldı

    Uluslararası topluma Türkiye'den 'Kaşıkçı cinayeti' çağrısı

    Avrupa Birliği: Kaşıkçı cinayetinin sorumluları cezalandırılmalı

    S-500 Suriye’de test edildi
    📷

    Selimiye sisle bir başka güzel oldu

    'Şu anda olanlar bir darbe'

    Suudiler İran'la diyalog şartlarını açıkladı

    Zam ve vergi programı

    Zam değil, indirim yapın

    İnsanlar, yargıya rağmen adalet arıyor

    Her 5 kişiden biri cep telefonu bağımlısı

    Gazze’ye beton duvar kuşatması

    Galatasaray, PSG'ye kendi evinde mağlup oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ek savunma-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlenmek isteyenlere: Hayatınız, seçtiğiniz eştir!
    Ahmet BATTAL

    Anayasasız yargı paketi
    Mustafa ORAL

    Çileyle olgunlaşır yürekler
    Cevher İLHAN

    Ankara hâlâ beklemede…
    Genel

    İnsanlar, yargıya rağmen adalet arıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede hakem kim olsun?
    Genel

    Zam ve vergi programı
    Faruk ÇAKIR

    Alatlı’nın penceresi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.