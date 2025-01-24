İcra dosya sayısı 22 milyonu geçti

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 23 Ocak itibarıyla 22 milyon 263 bine yükseldiğini de belirterek, “Gelir-gider dengesi bozuldukça ödeme güçlüğüne düşen vatandaş bankaya koşuyor. Bankalara borçlanıyor. Tefeci eline düşen borçlular da var. Bu süreç ticarî yaşamı da olumsuz etkiliyor” dedi.

Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık kredilerin 4 milyar lira daha artarak 10 Ocak itibarıyla 297,7 milyar liraya yükseldiğini bildiren Gürer, batık kredilerin 2024 yılının son haftasına göre yüzde 3,6 oranında arttığına dikkat çekti. Mehmet Kara - ANKARA

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