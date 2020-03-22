İdlib’de 100 bin kişi ölebilir

Suriyeli uzmanlar virüsün İdlib’de etkili olmaya başladığını, bir milyon insanın virüse yakalanabileceğini ve 100 bin kişinin ölebileceğini belirtiyor.

Dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs 280 binden fazla insana bulaşırken, İdlib’deki yüz binlerce göçmen arasında tek bir Covid-19 vakası dahi tespit edilemedi. Bunun sebebi ise çok basit, henüz bölgede hiçbir test yapılamadı. Ancak sahada çalışan Suriyeli doktor ve sağlık uzmanları, aslında virüsün bölgede etkili olmaya başladığını savunuyor. Euronews’deki habere göre Covid-19’un belirtilerinin görülmeye başlandığı bölgede yaşanan ölümlerin, hastalıktan kaynaklı olduğunu kanıtlamak mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insani ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılma ihtimalinin olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. DSÖ, Esad yönetimine bağlı bölgelere geçen ay bir takım test kiti göndermişti, fakat muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesine henüz bu kitler ulaşmadı. Suriye Amerikan Tıp Derneği’nin basın sorumlusu Abdürrezzak Zaqzouq, “Ne yazık ki Suriye’nin kuzeyinde karantina alanlarımız bile yok. Burada bir salgın gerçekleşirse durum gerçekten trajik olur” diye konuştu. Sağlık uzmanları, İdlib bölgesinde bir milyon insanın virüse yakalanabileceğini ve 100 bin ila 120 bin kişinin ölebileceğini tahmin ediyor.

İnsanlar el yıkamaya su bulamıyor

Bölgedeki en büyük sorunlardan biri de tıbbı malzeme eksikliği. Örneğin şu an sadece 153 suni solunum cihazı bulunuyor, doktorlar en az 10 bin makineye ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. İdlib’de göçmen kampları: ‘Bırakın elimizi yıkamayı, insanlar çocuklarını yıkayacak su bulamıyor’ Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüse karşı önleyici tedbirler olan “el yıkama ve sosyal mesafeyi” koruma önerileriyle ilgili Maram Yardım ve Kalkınma Vakfı’nın İdlib direktörü Fadi Mesaher, “Ellerimizi yıkamamızı mı istiyorsunuz? Bazı aileler çocuklarını haftada bir kez yıkayacak su bile bulamıyorlar, geceleri dışarıda uyuyorlar” dedi. Normalde en fazla beş kişinin kalması gerektiği çadırlarda 12 kişi kalıyor. Bu koşullarda, sığınmacılar için sosyal mesafeyi geniş tutmak neredeyse imkansız.

DSÖ: Test kitleri önümüzdeki hafta İdlib’e ulaşacak

Çarşamba günü, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’nin güneyindeki sınır ötesi çalışmaları sözcüsü Hedinn Hallldorrson, test kitlerinin önümüzdeki hafta İdlib’e ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Fakat ne kadar test kitinin gönderileceği, testin ne zaman ve kimlere yapılacağına ilişkin bilgi vermeyen sözcü, testlerin Türkiye‘deki laboratuvarlara gönderileceğini bildirdi.