İdlib'de şehit olan Adem Tunç ebediyete uğurlandı

Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesinde toprağa verildi. İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tunç için helallik alındı. Şehidin naaşı, Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyü mezarlığında defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, AKP İl Başkanı Abbas Aydın, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. AA

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