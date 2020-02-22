İdlib’te kritik günlere girdik

Suriye’nin kuzeyindeki Rus askerleri Türkiye’nin, Suriye’ye İdlib gerginliği azaltma bölgesi gerisine çekilmesi için verdiği süre dokuz gün sonra doluyor.

BBC’deki habere göre Türkiye-Rusya arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesi, Suriye ordusunun bölgedeki Türk mevzilerine saldırılarının devam etmesi ve Şubat’ta vefat eden Türk askerlerinin sayısının 15’e çıkması, İdlib sahasında Türkiye ve Suriye güçleri arasında kapsamlı bir sıcak çatışma riskini arttırıyor. Türkiye’nin amacının askerî operasyon konusundaki kararlılığının Rusya tarafından anlaşılması ve Suriye yönetiminin kalıcı ateşkese ikna edilmesi olduğu kaydediliyor. Rusya ise Türkiye’nin sahadaki yeni gerçekliği kabul ederek gözlem noktalarının yerini değiştirmesi için bastırırken, İdlib’teki “teröristleri” desteklemekten vazgeçme uyarısında bulunuyor.

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