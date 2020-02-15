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İdlip’te insanî dram büyüyor

15 Şubat 2020, Cumartesi 01:11
GERGİNLİĞİN ARTTIĞI İDLİP’TE, OLAN YİNE SİVİL HALKA OLUYOR. ÇATIŞMALARDAN KAÇAN SİVİLLERİN DURUMU İNSANî FELÂKETE DÖNÜŞÜYOR.

800 bin sivil yollarda

BM, İdlip’teki çatışmalardan kaçan Suriyelilerin sayısının 800 bini geçtiğini açıklarken, yardım örgütleri bölgede insanî bir felâket yaşandığına dikkati çekiyor. Yetkililer savaşın zor şartlarıyla birlikte soğuk havanın da sivilleri zorladığını belirtiyor.

Çocuklar ölüyor

Save the Children örgütü de İdlip’ten en az 290 bin çocuğun şiddetten kaçmak zorunda kaldığını bildiriyor. Geçen kış kötü hava şartları sebebiyle bebek ve çocukların öldüğünü hatırlatan yetkililer, bu yıl felâketin daha büyük olduğunu vurguluyor.

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İdlib’de insanî dram büyüyor

BM, Aralık ayından bu yana çatışmalardan kaçan Suriyelilerin sayısının 800 bini geçtiğini açıkladı. Yardım örgütleri bölgede insanÎ bir felÂaket yaşandığına dikkat çekiyor.

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı birlikler, muhalif grupların elindeki son bölge olan İdlib’de operasyonlarına devam ediyor. Çatışmaların yoğunlaşması sebebiyle bölgeden giderek daha fazla kişinin kaçtığını açıklayan Birleşmiş Milletler İnsanî Yardım Bürosu (OCHA), Aralık ayından bu yana kaçanların sayısının 800 bini aştığını belirtti. BM’nin verilerine göre Suriye’nin kuzeyinden sadece son üç gün içinde kaçanların sayısının 140 bini geçti. Kaçanların yüzde 60’ını çocukların oluşturduğu tahmin ediliyor. OCHA Sözcüsü David Swanson bölgede zaten kötü olan durumun daha da kötüleştiğini belirterek, sivillerin fark edilmemek için daha çok geceleri kamyonlarla ya da yaya olarak İdlib’den uzaklaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Swanson, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğüne de dikkat çekti.

Kaçanların 290 bini çocuk

Save the Children adlı çocukları koruma örgütü de bölgedeki mültecilerin durumunu endişe verici şekilde kötüleştiğini açıkladı. En az 290 bin çocuğun şiddetten kaçmak zorunda kaldığını belirten örgüt, İdlib’de insanî bir felâketin söz konusu olduğuna işaret etti. Geçen kış kötü hava şartları sebebiyle bebekler ve çocukların öldüğünü hatırlatan Save the Children’ın yardım sorumlusu Sonia Khush, “O zaman kaçışların boyutu bu kadar büyük de değildi” diye sözlerini sürdürdü. Khush, acil bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Rejim birlikleri geçen Nisan ayından bu yana Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde operasyonlarını genişleterek sürdürüyor. Şam, İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın girişimiyle sağlanan ateşkese rağmen Rusya’nın desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonlarına son vermedi. Rejim birlikleri bu hafta vilayetin kuzeye doğru giden ekseninde stratejik önemdeki noktaları da kontrolü altına aldı. 

Çatışma olmayan bölgeler de boşaldı

DW Türkçe’nin haberine göre, BM sözcüsü Swanson, Suriye ordusunun ilerleyişi nedeniyle çatışma yaşanmayan bölgelerin tamamen boşaldığı bilgisini verdi. BM’nin tahminlerine göre İdlib’de yaklaşık 3 milyon sivil yaşıyor ve bunların yarısından fazlasını iç göçle kaçanlar oluşturuyor. İdlib’de gıda, barınma ve tıbbi sıkıntılar yaşandığını kaydeden yardım örgütleri, Suriye ve Rusya’nın düzenlediği hava bombardımanlarında çok sayıda hastanenin hedef olduğuna ve ayrıca Türkiye’nin de sınırları kapalı tuttuğuna dikkat çekiyor.

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