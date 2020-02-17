İETT: Metrobüs şikâyet başvuruları % 8,6 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada , 44 istasyonla günlük 1 milyon yolcuya 7 gün 24 saat hizmet veren Metrobüs hattıyla ilgili şikâyet başvurularının yüzde 8,6, genel şikâyetlerin de yüzde 3 oranında azaldığı duyuruldu.

T24’te yer alan habere göre, İETT’ye her hafta ortalama 35 bin başvuru yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu başvuruların yüzde 15-20’si şikâyetlerden oluşuyor. İstanbulluların şikâyetlerini sınıflandıran İETT Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü, hat bazında listeler oluşturuyor. İETT, vatandaşların şikayetlerini tek tek inceleyerek sorunları çözmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu düzenli çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl 100 bin yolculuk bazında şikâyet sayısında yüzde 3’lük bir düşüş gerçekleşti” denildi. İETT, şikâyet raporları üzerinde yürüttüğü çalışmayla en çok şikâyet alan hatlarda iyileştirmeler yaptı. Yürütülen düzenli çalışma neticesinde Metrobüste şikâyet başvurularında yüzde 8,6, genel şikâyet başvurularında yüzde 3 azalma yaşandı.

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