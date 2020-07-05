HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN, HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA İHMALİN GÖRÜLDÜĞÜNÜ, SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

İhmalin faturasını daima işçiler ödüyor

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama yapan Hak-İşBaşkanı Mahmut Arslan, aynı fabrikada 11 yılda 4 kez patlama meydana gelmesinin, fabrikada iş sağlığı ve güvenliğinin yetersizliğini, fabrikanın denetimsizliğini ve gerekli tedbirlerin alınmadığını gösterdiğini dile getirerek, “İhmalin faturasını emeğiyle geçinen işçiler ödemektedir. Patlamada varsa kusuru bulunanların tesbit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

İşçiler patronu, patron işçileri suçladı

BU arada, patlamada yaralanan bazı işçiler, fabrikadaki mallarda ısınma olduğunu ve bu konuda 4 gündür uyarı yapmalarına rağmen tedbir alınmadığını savundu. İşçilerden biri patronun da tehlikenin farkında olduğunu ve bu yönde kendilerini uyardığını ileri sürdü. Diğer yandan, fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun, Habertürk’e yaptığı açıklamada, ”Yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştık. Denetimleri sürekli yapılan bir fabrikayız” savunmasını yaptı. Coşkun daha önce işçilerin tedbirlere uymadığını söylemiş.





4 kişinin öldüğü,108 kişinin yaralandığı saatlerin ardından, MÜSİAD Genel Başkanı ve Şube Başkanları, fabrika sahibi olan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a destek vermek için 'moral yemeği' düzenlenmesi tepki gördü. Bursa Şubesince paylaşılan görüntüler tepkiler üzerine silindi.

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İhmali olanlar cezalandırılsın

Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idarÎ soruşturma başlatıldı. Kamuoyundan “ihmali olanlar cezalandırılsın” talepleri geliyor.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idarî soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, idarî soruşturma kapsamda, bakanlık tarafından bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi görevlendirildi. Soruşturma için görevlendirilen savcılar, patlamanın sebebine ilişkin detaylı teknik inceleme yapıyor. Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15’te meydana gelen patlamalarda 4 kişi vefat etmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Denetim zaafı giderilmiyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, fabrikadaki tedbirsizliklere dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bir iş yerindeki tedbirsizlik, denetimsizlik ve ihmalin faturasını emeğiyle geçinen işçiler ödemektedir.” İş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir kazalar olmasına karşın, neredeyse her gün, koruyucu tedbirlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği iş yerlerinde ortaya çıkan kazalar sonucunda işçilerin vefat ettiğini ya da sakat kaldığını aktaran Arslan, gerekli tedbirler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların gündemden düşmeyeceğine dikkati çekti.

Ölümler sona ersin

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inandıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti: “Toplu iş sözleşmesi hakkının kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması, kazaların önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol oynayacaktır. Konfederasyon olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz.”

İşçiler 4 gündür uyarıyormuş

Öte yandan, fabrikadaki patlamanın nasıl göz göre göre geldiği de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçiler, fabrikadaki mallarda ısınma olduğunu ve bu konuda 4 gündür uyarı yapmalarına rağmen tedbir alınmadığını söyleyerek, “Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler” dedi. İşçilerden biri patronun da tehlikenin farkında olduğunu ve bu yönde kendilerini uyardığını söyledi. Patlama sırasında içeride kalan eşi Alba Çelik’ten (55) haber almaya çalışan Salih Çelik, gözyaşlarına boğularak eşinin kurtarılmasını bekledi. Saat 11.00’den beri haber almaya çalıştığını dile getiren Çelik, “Kimse bizi düşünmüyor, tek kelime etmiyor. Oğlum şu an askerde, sürekli arayıp soruyor. Ne yapayım ne diyeyim” dedi. Kalp ve şeker hastası olan ve salgın sürecinde izne çıkarılan Mehmet Ali Aktaş (53), “40 bin kişi buradan ekmek yiyordu. Bir hata sonucu böyle oldu. Hatanın tam olarak neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Korona süreci olmasaydı ben de onların yanında olurdum” diye konuştu.

Neden tedbir alınmadı?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın her patlama sonrasında isim değiştirdiğine dikkat çekildi. İSİG, açıklamasında “Coşkunlar, Büyük Coşkunlar, Venüs Coşkunlar. En son fabrika Niğde ve Sivas’a taşınmış ve adı Yertaş Patlayıcı Maddeler olmuştu. Fabrikanın süreç içinde adı ve mekânı değiştiriliyor ama sahibi aynı aile. Devlet bugüne kadar neden önlem almadı?” denildi.

Fabrika sahibine ‘moral’ yemeği

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’un sahibi olduğu Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın ardından MÜSİAD, vefat eden işçilerin aileleri ile ya da yaralı kurtulan işçilerle değil, fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun ile dayanışmayı tercih etti. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay ve çok sayıda MÜSİAD yöneticisi tarafından, 11 yılda 6 kez patlayan fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun için ‘moral yemeği’ düzenlendi. Can pazarının yaşandığı facia sonrası düzenlenen ‘moral yemeği’ sosyal medyada tepki ve eleştirilerin odağı oldu. MÜSİAD Bursa’nın Twitter hesabından yapılan paylaşım ise tepkilerin ardından kaldırıldı.