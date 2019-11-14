‘İhraç edilen sağlıkçıların suçu ne?’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Bütçe Komisyon toplantısında ayrıca KHK ile ihraç edilenlere de dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şöyle konuştu:

“Bilgi işlem, görüntüleme merkezi çalışanları gibi birimlerde çalışanlar, Sağlık Bakanlığında taşeronda kalmıştır, hakları gasledilmektedir. Taşeronda kalanlara neden kadro verilmemektedir? Atanamayan sağlıkçılar vardır, sayılarını Bakanlığın bilmediği binlerce sağlıkçı atama beklemektedir. Eğitimini tamamlamış Sağlık alanında kadro bekleyenlerin durumu için ne düşünüyorsunuz? Sözleşmelilerin eş durumundan tayin sorunlarını çözmeyi düşünüyor musunuz?” ifadelerini kullandı. “İhraç nedenini hâlâ bilmiyorlar” Gürer, KHK ile ihraç edilenlerin durumunu da Bakan Koca’ya sordu. Gürer, “Niğde’de sağlık emekçisi Melike Öcal ve Hatice Kayacan yaklaşık iki yıl önce hiç gerekçesiz ihraç edildiler. Nedenlerini bilmiyorlar, haklarında bir dâvâ yok. İşlerine dönmek istiyorlar. Bunlar işlerini iyi yapan iyi insanlardı. Neden bunlar ihraç edildi? Kendilerinin bilgisi de yok. Dönüşleri konusunda yardımcı olursanız insanî anlamda da bir iyilik yapmış olursunuz” dedi. Gürer ayrıca sendika ayırımı konusunda, “Sendika ayrımı ve baskıların Bakanlıkta olduğu sizlere de sanırım yansımıştır. Neden böyle bir baskının önlenmesi sağlanamıyor?” şeklindeki sorusunu Bakan Koca’ya yöneltti.

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