‘İhraç etme hakkı’ koz olarak kullanılıyor

Burdur’un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru 26 yaşındaki Yunus T.’nin beylik tabancasıyla intihar etmesinin ardından, polis intiharları Türkiye’nin gündemine oturdu.

Emniyet-Sen Sendikası’nın verilerine göre sadece 25 günde 15 polis intihar etti. Başka kaynaklara göre ise 2021’in ilk 5 ayında 40 polis canına kıydı. Polislerin intihar etme oranı 2016’da yüz binde 21, 2017’de yüz binde 19, 2018’de yüz binde 14, 2019 da yüz binde 16. Son 4 yılın ortalaması alındığında yüz binde 17,5 çıkıyor. Cumhuriyet’e konuşan Polis B. fazla mesai ve düşük maaşların intihar sebeplerinden sadece biri olduğunu dile getirerek, “Tek bir soruşturma ile insanları ihraç etme hakkı bakanlıklara verildi. Bu da çalışan kesimi tedirgin ederken üst amirlerin elinde güçlü bir koz oldu. Amirler alt çalışanlarını bununla tehdit edebiliyor. Uygulanan mobbingler, mesleğe hiç bilgisi olmadan girerek komiser yardımcısı olarak atanan kişiler de intiharı tetikliyor” dedi.