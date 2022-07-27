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27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İkinci el devri

27 Temmuz 2022, Çarşamba 00:20
ENFLASYON, PAHALILIK VE GELİR AZALMASI, VATANDAŞLARI İHTİYAÇLARI OLAN EŞYA VE MALZEMELERİ İKİNCİ EL PİYASASINDAN KARŞILAMAYA MECBUR BIRAKIYOR.

İKİNCİ EL ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

Artan enflasyon, pahalılık ve alım gücündeki gerileme ikinci el ürüne ilgiyi arttırdı. Ipsos tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde daha ziyade ikinci el ürünlerin tercih edildiği ortaya çıktı.

DAYANIKLI TÜKETİM MALINDA DÜŞÜŞ

Son bir yıl içinde halkın yüzde 46'sı herhangi bir dayanıklı tüketim malı almazken bu oran son bir ayda yüzde 64 olarak kaydedildi. Her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini, 2’si de almaktan vazgeçtiğini söyledi.

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İkinci el devri

Son bir ay içinde satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görüldü. Son bir ayda yaklaşık 10 kişiden ikisi de dayanıklı tüketim ürünü almaktan vazgeçti.

Ipsos tarafından yapılan arıştırmaya göre, kategorilere göre farklılık gösterse de son bir ayda satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görüldü. Tablet /pc kategorisinde ikinci el satın alımı yüzde 35 seviyesinde seyretti. Beyaz eşyada ikinci ele yönelenler yüzde 29 olurken Televizyonda ikinci el alanlar yüzde 15 oldu.

Satın almaktan vazgeçildi

Araştırmaya göre son bir ayda yaklaşık 10 kişiden ikisi dayanıklı tüketim ürünü almaktan vazgeçti. Tüm ürünler için satın almaktan vazgeçenlerin oranı benzer seviyede oldu. Akıllı cep telefonu, küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde ürün alımın erteleyenlerin oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Alım niyeti düştü

Yaklaşık her 10 kişiden 3’ ü harcamalarını kısmak için satın almayı ertelediğini söyledi. Bu oran akıllı cep telefonunda yüzde 35 ile en yüksek seviyede. Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili olarak, “Dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik araştırmamızda dikkat çeken iki bulgu var; ilki son bir ay içinde bu kategoride bir satın alma yapmamış olanların yüzde 30 ileyüzde 45 arasında değişen bir kısmı aslında satın alım yapmaya niyetli iken ertelemiş veya tamamen vazgeçmiş. İkinci bulgu ise önümüzdeki bir ay içinde satın alma niyeti olanların oranının ürüne göre maksimum yüzde 9’a ancak ulaşması. Son bir ay içinde dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik bir talep zayıflamasının başladığını söylemek çok yanlış olmaz” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi

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