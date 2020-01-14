İktidarın geldiği nokta ibret verici

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının ‘millî iradeyi’ sınırsız bir güç olarak gördüğünü ve bugün geldiği noktanın ibret verici olduğu görüşünü savundu.

Ocaktan, AKP’nin ‘Ben yaptım’ oldu siyasetinin müşterisinin azaldığını, bunun en büyük kanıtının ise 23 Haziran İstanbul seçimleri olduğunu dile getirdi. “Artık AK Parti ‘hukukun üstünlüğü’ konusunda aynı hassasiyet içinde değil, özgürlükleri başka türlü tarif ediyor ve en önemlisi de icraatları konusunda toplumun hassasiyetleri doğrultusunda değil, “ben yaptım oldu” anlayışıyla hareket ediyor” diyen Ocaktan, şunları yazdı: Son dönemde yaşanan tecrübeler göstermiştir ki, toplumla inatlaşma politikalarının sonunda kazanan hiç olmamıştır. Çünkü insanların yüreğine dokunmadan yürütülen siyaset etme anlayışları, ne yazık ki toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Ayrıca, nihai olarak kutuplaşma siyasetinin iktidar sahiplerini de mutlu etmesi mümkün değildir. Nitekim AK Parti “ben ne istersem o olur” duygusuyla tekrarlattığı 23 Haziran İstanbul seçiminden zaferle değil, hezimetle çıkmıştır.” İstanbul – Yeni Asya

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