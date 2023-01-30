Ocak 2020’den beri Basın İlan Kurumu (BİK) kararıyla resmi ilan hakkı gasp edilen Yeni Asya’ya uygulanan ilan yasağı 4. yılına girdi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

YENİ ASYA’YA YAPILAN HAKSIZLIK RAPORDA YER ALDI

EXPRESSION Interrupted Platformu tarafından hazırlanan ifade ve basın özgürlüğü gündemi raporlarının 2022’nin ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan sekizincisi yayımlandı. Raporda, Ocak 2020’den beri BİK kararıyla resmi ilan alamayan Yeni Asya’nın ilan yasağının bu dönemde 1000. gününü (1093 gün) doldurduğuna dikkat çekildi.

İNFAZ KURUMLARI: RTÜK VE BASIN İLAN KURUMU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Ocak 2023’taki grup toplantısında konuyu gündeme taşıyarak “RTÜK ve Basın İlan Kurumu gibi infaz kurumları var. Evrensel ve Yeni Asya gazetesine ilan verilmiyor. Yeni Asya gazetesine ilan verilmeyen süre 3 yılı aştı. Akıl var mantık var. Dolayısıyla bunların tamamını değiştireceğiz” demişti.

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İlan gasbında 4. yıla girdik

Ocak 2020’den beri Basın İlan Kurumu (BİK) kararıyla resmi ilan hakkı gasp edilen Yeni Asya’ya uygulanan ilan yasağı 4. yılına girdi.

EXPRESSION Interrupted Platformu tarafından hazırlanan ifade ve basın özgürlüğü gündemi raporlarının 2022’nin ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan sekizincisi yayımlandı. Rapora göre, 2022’nin son çeyreğinde “dezenforınasyon” yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle medya ve tüm toplum üzerindeki sansür baskısı artarken bir yandan da gazetecilere yönelik yargı baskısı tutuklamalar ve süregiden yargılama ve soruşturmalarla devam etti. Yılın son üç ayında 173 gazetecinin yargılandığı 99 dava görüldü. Karara bağlanan 29 davadan 16’sında, 17 gazeteci toplam 47 yıl 8 ay 1 gün hapis cezasına; sekiz gazeteci de 82 bin 40 lira para cezasına çarptırıldı.

Mali baskı devam ediyor

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından resmi ilan yayımlama hakkı kalıcı olarak iptal edilen Evrensel gazetesinin, rapora konu dönemde bu karara yönelik yaptığı itirazlar reddedildi. Ocak 2020’den beri BİK kararıyla resmi ilan alamayan Yeni Asya gazetesinin ilan yasağı ise aynı dönemde 1000. gününü doldurdu. 3 aylık dönemde RTÜK televizyon kanallarına ceza kesmeye devam etti. Söz konusu dönemde RTÜK’ün program durdurma ve para cezalarının hedefinde Halk TV, KRT TV ve TELE 1 kanalları yer aldı. Hükümet yanlısı pek çok televizyon kanalına ise hiç ceza verilmedi.

Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Ocak 2023 tarihinde partisinin grup toplantısında, “Evrensel ve Yeni Asya gazetesine ilan verilmiyor. Yeni Asya gazetesine ilan verilmeyen süre 3 yılı aştı. Akıl var mantık var. Dolayısıyla bunların tamamını değiştireceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 14 Haziran 2022 tarihli partisinin grup toplantısında da, “Basın İlan Kurumu. BİK’i Basın İnfaz Kurumu’na döndürdüler. Saraydakiler rahatsız diye mi vermiyorsun? Yeni Asya Gazetesi’ne 864 gündür ilan verilmiyor. Neden cezalandırıyorsun. Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsun?” diye sordu.

Yeni Asya’nın ilân ambargosu kaldırılmalı

Gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Basın İlan Kurumu karara rağmen gazeteleri cezalandırmaktan vazgeçmedi! 2019 yılından bu yana Evrensel ve Yeni Asya Gazetelerine ilan verilmezken, Evrensel’in ilan ve reklam hakkı 2022’nin Ağustos ayında tümüyle kesildi” ifadelerini kullandı. Gazetelere verilen ilan kesme cezaları nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında da bulanan Çakırözer, “Gazetelere uygulanan haksız, hukuksuz cezalar oranında gazetelere ilan hakkı verilmelidir. Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Korkusuz gazetelerine verilen toplamı yüzlerce günlük ilan kesme cezalarından doğan mağduriyetler giderilmeli, Evrensel Gazetesi ve Yeni Asya gazetelerinin ilan ambargoları da kaldırılmalıdır” ifadelerine yer verdi. 13 Ağustos 2022

Sansür yasası iptal edilsin

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin: “Basın İlan Kurumu Evrensel ve Yeni Asya gazetelerinin resmî ilan haklarını ellerinden aldı, eleştirel yayınlarıyla öne çıkan tüm gazetelere tarihinde görülmemiş resmî ilan cezaları kesti. RTÜK ve BİK cezaları ile sansür yasası iptal edilsin.” Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Kalemini satmayan, düşüncesini özgür ifade eden, gerçekleri söyleyenler üzerinde iktidar, elindeki araçlarla baskı kurmaktadır. Evrensel ve Yeni Asya gazeteleri de engellenenler içindedir. Sansürcü anlayışı reddediyoruz.” Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: “Basın İlan Kurumu, iktidara eleştirel yaklaşan gazetelere haksız cezalar vermeye devam ediyor. 407 gündür ilanları kesilen Yeni Asya, yargıya başvuruyor.” İletişimci Öğretim Üyesi Süleyman İrvan: “Eğer Yeni Asya ilan alacaklar listesinden çıkarılmışsa BİK’in sayfasında neden yer alıyor?” İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: “İlan kesme cezası veriliyor Yeni Asya’ya. Hükümetin politikalarına biat etmediği ve adaletsizlik tablolarını toplumun önemli bir bölümüne gösterdiği için.”