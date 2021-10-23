"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

İlan ve kart verilmiyor

23 Ekim 2021, Cumartesi 22:36
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Türkiye (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, muhalif gazetelere ilan ve basın kartı verilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonunda Türkiye’nin basın hürriyeti karnesine eleştirileri reddederek ABD medyasına, ülkesinin “mukayese edilemeyecek kadar özgür” olduğunu söylerken Türkiye’deki gazetecilerin karşı karşıya kaldığı baskılar ve davalar uzun süreden beri olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bu gazeteciler arasında, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Türkiye (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu da var. Önderoğlu, 2016’da Özgür Gündem ile dayanışma amaçlı nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasında yer aldığı için 30 Eylül’de bir kez daha mahkemeye çıktı. “Terör örgütü propagandası yapma”, “suç işlemeye alenen tahrik etme”, “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla karşı karşıya olan Önderoğlu, VOA Türkçe’nin haberine göre, “Türkiye, halen gazeteci tutuklama konusunda dünyada olmasa bile Avrupa’da şartların en ağır olduğu ülkelerden” dedi.

Kart ve resmi ilan baskısı

Muhalif gazetecilerin basın kartı başvurularında sorun yaşadıklarını söyleyen Önderoğlu, eleştirel televizyon kanallarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) keyfi para cezası uyguladığını ve muhalif gazetelerin resmî ilân gelirlerinden mahrum bırakıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CBS röportajında, insan hakları ihlâllerini belgeleyen sivil toplum kuruluşlarının verilerini kabul etmedi; “Bizim bu konuda bir sorunumuz yok. Özgürlükler noktasında Türkiye buralarla mukayese edilemeyecek kadar çok daha özgürdür” dedi. Öte yandan DW Türkçe’de yer alan bir haberde ise, 2020’de hükümete yakın gazeteler resmi ilanlar için ödenen kamu fonlarının yaklaşık yüzde 78’ini aldığı belirtilirken, ilân kesme cezalarının yüzde 97’si ise Cumhuriyet, Evrensel ve BirGün’ün de aralarında bulunduğu beş muhalif gazeteye verildiğine dikkat çekildi.

Etiketler: ilan, kart
Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gri listenin faturası ağır olacak

    İlan ve kart verilmiyor

    'Ülkeyi kara para cenneti haline getirdiler'

    'Üç kanaldan yoksullaşacağız'

    Kavala’dan Erdoğan’a Soros cevabı

    TOBB: Tedirginiz

    'Partili cumhurbaşkanlığı milli güvenliğe tehdit'

    Ev fiyatları en çok Türkiye’de arttı

    Türkiye'de 26 bin 217 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    En çok gıda israf eden üçüncü ülkeyiz

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Benzine 44 kuruş zam

    Erdoğan'dan talimat: 10 ülkenin büyükelçisi 'istenmeyen kişi' ilan edilecek

    Helikopterli mezarlık görenleri şaşırtıyor

    AB: Duvara fon yok

    Yemen’de ‘insani felaket’ uyarısı

    Benzin 11 liraya çıkabilir

    'Yoksullaşma toplumsal tepkiye sebep olur'

    Pentagon, üç hipersonik silah prototipini test etti

    Hava kirliliği ömrü azaltıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gri listenin faturası ağır olacak
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP, Kemalizm’i hortlattı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muzır mâniler ihlâsla aşılır
    Ahmet BATTAL

    Namkör olmak ya da olmamak
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazar da sihir/büyü gibi…
    Rifat OKYAY

    Fatih Sultan Mehmet ve Ebul Vefa
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un imandaki tahşidatı ne içindir?
    Faruk ÇAKIR

    Bak hele!
    Orhan Ali YILMAZ

    “Doğru” bir diyaloğa doğru...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.