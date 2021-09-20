İletişim Başkanlığı savunma verecek

Danıştay 10’uncu Daire, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası’nın (DİSK Basın-İş), Basın Kartı Yönetmeliği’nin bir maddesinin tümü; beş maddesinin de bazı bentlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan oybirliğiyle savunma istedi.

ÇGD, 14 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’nin bir maddesinin tümden, beş maddesinin bazı bentlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. Danıştay 10’uncu Daire, 12 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararla; bir maddedeki bir bendin yürütmesini durdururken, diğer maddelere ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti. Aynı yönetmelik kapsamında açılan son dava da Danıştay 10’uncu Daire’de görülmeye başlandı. Danıştay 10’uncu Daire, oybirliğiyle İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi. Ankara - Anka

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