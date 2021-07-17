İlk işi görevden almak oldu

Melih Bulu’nun yerine Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekâleten atanan Prof. Dr. Naci İnci, öğretim üyesi Can Candan’ı görevden aldı.

İnci, görevden almaya gerekçe olarak Candan’ın “öngörülen on iki saat ders verme yükümlülüğünün yalnız altı saatini” yerine getirmiş olmasını ve hakkındaki disiplin soruşturmasını gösterdi. Görevden alınan Dr. Candan, “Tabiî ki kabul etmiyorum, vazgeçmiyorum” dedi. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki meslektaşları ve öğrencileri olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı Dr. Can Candan’a destek verdi.

Erhan Erkut aday oldu

Bu arada Boğaziçi’nde Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından rektörlüğe aday olduğunu duyuran ilk isim Prof. Dr. Erhan Erkut oldu. Erkut, “Boğaziçi hocaları başka adayı desteklerse ben de aday olmayacağım” dedi.