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12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İlk, orta ve liseler 1, üniversiteler 3 hafta tatil edilecek

12 Mart 2020, Perşembe 20:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi.

Sözcü Kalın, "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler 3 hafta süreyle tatil edilecek

Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti.

Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

"Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz"

"Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz." diyen Kalın, "Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tespit edilen hastanın durumu

Sözcü Kalın, koronavirüs tespit edilen hasta ile ilgili, "Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz." dedi.

AA

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  • Toygar

    12.3.2020 20:16:34

    26 martta MSÜ sınavları vardı. Erteleniyor mu?

Risale-i Nur Külliyatı

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