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İmamoğlu görevi Uysal'dan devraldı: "Vicdanımız çok net"

17 Nisan 2019, Çarşamba 19:10
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. İmamoğlu, daha sonra görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı.

Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.

CHP'nin avukatları, ilçe birleştirme tutanaklarının il seçim kuruluna ulaştırılması ve buradaki işlemlerin ardından ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi il birleştirme tutanağını teslim aldı. 

Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu, adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.

Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.

Bu sırada koridorlar bariyerlerle kapatılarak güvenlik görevlilerince bekleyenlerin giriş yapması engellendi. İmamoğlu ile birlikte içeri girmek isteyen partililer ve basın mensupları ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında koridordaki toplantı salonlarının camları kırıldı. Cam kırılması sonucu bir kişi bacağından hafif yaralandı.

Alanda bekleyen kalabalık da güvenlik görevlilerini protesto etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Şimdi hep birlikte Saraçhane'ye gidiyoruz, onu makamına yerleştiriyoruz." dedi.

İtirazın reddinden sonra mazbata verildi

Bu arada AKP'nin, Maltepe'deki seçim tutanaklarına yönelik itirazının da İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği ve kurulca ret kararı verilmesinin ardından mazbatanın İmamoğlu'na verildiği öğrenildi.

İmamoğlu: İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına açılmıştır

İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan görevi devralmak üzere İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu, burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. 

Slogan atılmamasını isteyen İmamoğlu, daha sonra kokteyl salonunda basın mensuplarına ve partililere hitap etti. 

Mevlüt Uysal'dan görevi devraldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geleceğini aktaran İmamoğlu, "Daha sonra oradan da çağrımı yapacağım. Biz vatandaşlarımızla, halkımızla, inşallah bu hafta sonu cumartesi ya da pazar günü bütün İstanbul halkını davet ederek, süreci anlatacağımız bir buluşmayı da sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımımız en geç yarın olacak." diye konuştu. 

Vatandaşları Saraçhane'ye davet edeceklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti: 

"Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Çok onur duyuyorum, mutluyum, öncelikle şunu ifade edeyim. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşehrilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Asla vazgeçmedik. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Çok net ifade ediyorum. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle, saygısıyla oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik."

Kimsenin hakkını yemediklerini ve asla bu şehirde yaşayan 16 milyonun da hakkını yedirtmeyeceklerini söylediklerini aktaran İmamoğlu, "Günün sonunda İl Seçim Kurulunun birleştirme tutanağıyla beraber mazbatamızı aldık. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hizmet etmeye hemen hızlıca başlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tüm alanları, şeffaf bir şekilde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır, açılacaktır. Bu şehrin yönetimini yürüten bu güzel kentin belediyesinin koridorları, makamları ve bu belediyede çalışan herkes bir kişiye, bir gruba ya da bir partiye ve diğerlerine hizmete değil 16 milyon insana hizmet etmeye bugün itibariyle başlamıştır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Vicdanımız çok net"

Devam eden süreç olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net. Bizim zihnimiz, bizim vicdanımız çok net. 16 milyon hemşehrimizin de aynı şekilde çok net. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin de netleşmesiyle 17 gündür devam eden ve bugün sona eren belirsizliğin daha sonraki günlerde tartışma noktalarının da bertaraf edilmesi adına elbette ilgili kurulların en hassas ve en hızlı bir şekilde süreci tamamlamalarını da diliyorum." diye konuştu. 

Şehre dünden bugüne emeği geçenleri, İstanbul'a iyi şeyler yapan ve şehri koruyan herkesi minnet ve şükran duygularıyla andığını aktaran İmamoğlu, "Herkesten Allah razı olsun. Sıra bundan sonra bizde." dedi. 

Kentin binlerce yıllık tarihine, maneviyatına, bu şehrin doğasına, insanına saygıyı, bu kente özeni ana prensip edinerek yollarına tüm evrensel doğrularla devam edeceklerini belirten İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan görevi devralacağını, sonrasında dışarıda halka hitap edeceklerini söyledi. İmamoğlu, bu hafta sonu cumartesi ya da pazar günü tüm İstanbulluları Saraçhane'ye davet edeceğini sözlerine ekledi. 

İmamoğlu daha sonra görevi devralmak üzere başkanlık makamına geçti. 

AA

Etiketler: ibb, imamoğlu, uysal, istanbul, seçim
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