İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap: Kimin ne diyeceğini umursamıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, okulların açılmasıyla ilgili İBB’nin yapacağı düzenlemeleri açıkladı. İmamoğlu, Soylu'nun pazar günü yapacağını söylediği 'kayyum' açıklamasıyla ilgili olarak ise "Pazar günü şu bu denecekmiş. Bunların tümü polemik. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- İstanbul'un dünyada birçok kentin nüfusundan çok daha fazla sayıda öğrencisi var. 3 milyona yakın öğrencimiz pazartesi günü okula başlayacak. Tabii ki ilk günün yoğunluğu ve olumsuzluğunu şehrimiz çok defa yaşadı. Bu noktada çok tedbirli olmak, milletçe birbirimize anlayışlı, toleranslı olmak, kurallara uymak gibi prensiplerle, aslında pazartesi günü hepimiz için dayanılmaz bir günden ziyade çocuklarımızın okula başlangıcının sevincini yaşadığımız bir güne dönüşebilir. Hep beraber bu konuda ortak çalışmayla, belediyemiz, valiliğimiz, jandarmamız, polisimiz İstanbul'un tamamında trafikte önlemler almak konusunda iş birliği yaptık. Özellikle belirtmek isterim İETT otobüslerimizden metrobüsümüze, raylı sistemlerden deniz ulaşımımıza kadar tüm ulaşım araçlarımızda sefer sayıları artırılacak, en üst seviyede insanlarımıza hizmet edeceğiz.

'BENİM İŞİM HİZMET'

- Pazar günü şu bu denecekmiş. Bunların tümü polemik. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Ben pazar günü İstanbullulara 5,5 milyon metrekarelik bir ormanı nasıl açacağıma yönelik çalışma yapacağım. Onun için hiç umursamıyorum. Benim işim hizmet. Gezimi de paylaşacağım. Bakalım insanlar o polemiği mi benim gezdiğim ormanı mı merak edecek. Bu akıl tutulmasıdır. Aslında nerede yanlış yaptık demeliler. Aslında iktidar partisinin içinde olup bunu diyenler var.

- Bak aksamalar yaşandı diyecekler. Hayır, bu araçların hepsi ihtiyaç fazlası.

- Ben polemiği meslek edinen biri değilim.

- Buraya toplanması kamu zararı falan de değildir. İlgili firmalar gelip araçları buradan alacak.