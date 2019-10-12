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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İncirlik’i kapatacak mısınız?

12 Ekim 2019, Cumartesi 22:36
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplandırmasıyla isteğiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde ABD Başkanı Trump’un Türkiye hakkında sözlerini hatırlatarak, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın bu küstah tehditlerine cevap verilecek mi?” diye sordu.

Dördüncü gününde Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

Güvenli bölge güvensiz bölge olmasın

Barış Pınarı Harekâtı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump’ın, sosyal medya vasıtasıyla ülkemizi alenen tehdit ettiğini, “Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak yıkıma uğratırız” dediğini söyleyen Karaduman, “Yayınladığı diğer bir mesajla yıllardır aynı coğrafyayı paylaşmış, birlikte yaşamış iki halk içi, ‘Kürtler Türklerin doğal düşmanı, yüzyıllardır savaşıyorlar’ ifadesini kullanmıştır. Bu mesajların iç barışı yok etmeye yönelik olduğu kadar uluslar arası zeminde iki halk arasında bir savaşın var olduğu algısını oluşturmaya yönelik olduğu açıktır” dedi. Karaduman önergesinde Oktay’a şu soruları yöneltti: “Bu gelişmelere rağmen ABD ile stratejik müttefiklik sürdürülecek mi? İncirlik Üssü başta olmak üzere ABD’nin ülkemizdeki askeri üslerinin kapatılmasına yönelik bir girişim olacak mı?” 

Ankara - Recep Gören 

***

Trump’tan bir tehdit daha

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Türkiye’ye muhtemel yaptırımlarla ilgili açıklaması hatırlatılan Trump, “Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Biz oradan (Suriye’nin kuzeyi) çıktık” ifadesini kullandı. Trump,  ABD’nin büyük bir ekonomik gücü olduğunu belirterek, “Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız” uyarısında bulundu. Sputnik’in haberine göre, ABD’nin IŞİD’i yüzde yüz yendiğini vurgulayan Trump, “Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini istemiyorum” diye konuştu. Trump, “Yaptırımları zorunda kalırsak, kullanırız” mesajını verdi. 

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