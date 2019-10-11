İYİ PARTİLİ EROZAN: KUZEY SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE OLARAK ADLANDIRILAN BÖLGENİN TAMPON BÖLGEYE DÖNÜŞME RİSKİ VAR.

KAYGILARIMIZ VAR

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kâmil Erozan: “Operasyonun yapıldığı 37. Paralelin neye gebe olduğu konusunda kaygılarımız var. Bizim için güvenli olan bölgenin başkaları için korunma kuşağına dönüşme durumu var.”

KAOSU BİTİRELİM DERKEN

HÜDAPAR: Suriye'deki süreç anayasa komisyonu ile yeni bir aşamaya girmişken kaotik ortamın ortadan kaldırılması için yapıldığı belirtilen harekâtın yeni kaotik durumlara ve yeni çatışmalara neden olmaması çok önemli.”

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Güvenli bölge güvensiz bölge olmasın

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, “Operasyonun yürütüldüğü 37. Paralelin neye gebe olduğu konusunda kaygılarımız var. Güvenli bölge olarak adlandırılan bugünkü bölgenin bir tampon bölgeye dönüşme riski var” dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, güvenli bölgenin tampon bölgeye dönüşme riski olduğunu söyledi. Erozan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Operasyonun mümkün olduğu kadar çabuk ve saptanmış hedeflere ulaşılarak sonuçlanmasını temenni eden Erozan, sorunun sadece askerî tedbirlerle aşılmasının mümkün olmadığını, siyasî ve diplomatik çalışmaların da aynı hızla devam etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamasını hatırlatan Erozan, “İki buçuk senedir ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ deyip, gündüz vakti gelirseniz inandırıcılığınız zedelenir. Zamanında yapılmayan bir harekâtın verimliliği de düşer. Zaman en kritik noktadır. Zaman unsurunu kaçırdığınız zaman beklentilerinizin gerisinde bir sonuç ile karşılaşmanız şaşırtıcı olmaz” diye konuştu.

Diplomatik çalışmalara ağırlık verilmeli

Harekatın sonuçlarına ilişkin görüşlerini de açıklayan Erozan, “Sayın Cumhurbaşkanı, 2018 yılının Ocak ayında bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında ‘Biz terör koridoruna karşıyız, Kürt koridoruna karşı değiliz’ şeklinde bir cümle kullandı. Cumhurbaşkanı ‘teröristler çıksın, ‘Kürt koridoru olsun, buna karşı değiliz’ diyor. Bu açıklamaların üzerinden 2 yıl geçti. Bu açıklamalar ‘başımıza geleceklerin kabullenildiğinin işareti miydi?’ diye de düşünmek durumunda kaldım. İnşallah önümüzdeki dönemde böyle bir kaygıyı yaşatacak bir durum ile karşılaşmayız” ifadesini kullandı. Erozan, Türkiye’nin böyle bir durumla karşılaşmaması için Cenevre süreci başta olmak üzere, uluslararası platformlarda siyasi ve diplomatik çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye, dostsuzluğuyla övünür hale geldi

Fırat’ın doğusunda siyasî bir oluşumun çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret eden Erozan, “Bu bir risktir. Bunu geçmişte 36. paralelde Irak Kürdistan Otonom Bölgesi ile yaşadık. Şu anda operasyonun yürütüldüğü 37. Paralelin neye gebe olduğu konusunda kaygılarımız var. Güvenli bölge olarak adlandırılan bugünkü bölgenin bir tampon bölgeye dönüşmesi riski var. Bizim için güvenli olan bölgenin başkaları için korunma kuşağına dönüşme durumu vardır” dedi. Erozan, AKP iktidarının dış politikada değerli yalnızlık politikasından övgü ile bahsettiğini ve Türkiye’nin dostlarının sayısı ile değil dostsuzluğu ile övünür hale gelen bir ülke durumuna düşürüldüğünü savundu. TBMM - aa

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Dönüm noktası

Avrupa Milletvekili Bernard Guetta ise Euronews’e harekatı değerlendirerek, “Bu Trump için kritik bir süreç. Önce yeşil ışık yaktı, sonra yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek desteğini geri çekti. Sonra Kürtlere saldırması durumunda Erdoğan’a kıyameti göstereceğini ifade etti. Peki, Erdoğan Kürtlere saldırırsa nasıl bir kıyamete maruz kalacak? ABD gerçekten müttefikleri olan Kürtleri koruyacak mı? ABD kendi sözünden çıkarak bölgede tüm güvenilirliğini yitirecek mi? Bu çok kritik zamanda aklımıza gelen sorular bunlar” dedi. Erdoğan’ın da çok önemli bazı kararlar alması gerektiğini söyleyen vekil Guetta, “Erdoğan, bu noktada ABD ve AB ile ters düşmek isteyip istemediğine karar vermeli. Rusya’ya yaklaşma imkânına sahip. Ama acaba Rusya, Türkiye için ekonomik, politik ve askerî olarak tüm Batı ülkelerinin yerine geçebilecek bir müttefik olabilir mi? Erdoğan’ın bu büyük soruya cevap vermesi gerekecek” şeklinde konuştu. Bu sürecin Erdoğan, Trump ve AB için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Guetta, “Umarım açıklık ve kararlılıkla konuşabiliriz” temennisinde bulundu.

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Türkiye gözünü kararttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, “Bu harekâtın temel hedefi, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ve bizim etrafımızdaki sınırlarımızın ve coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı terörü tasfiye etmektir” dedi.

Soylu, CNN Türk’te, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan “Barış Pınarı Harekâtı” hakkında soruları cevapladı. Bir gazetecinin “Harekâta Amerika izin vermese yapmayacak mıydık?” sorusu üzerine Soylu, “Türkiye bu iş için gözünü kararttı. Türkiye bunu yapmak zorunda. Eğer bunu yapmazsak bizden sonra gelecek nesiller buradan daha büyük bir belâyla karşı karşıya kalacak. Dün daha PKK terör örgütü içimizdeydi. Bugün tam da alt koridorumuzda devlet kurmak istiyorlar. Toprağı belli. Uluslar arası toplumun bir kısmı, müttefiklerimiz tarafından destekleniyor. ‘PKK’ dediler tutmadı. ‘PYD’ dediler tutmadı. ‘SDG’ dediler. Her gün yeni bir kılıf, yeni bir elbise buna giydirmeye çalışıyorlar. Bunun en önemli ayağı, stratejik ayağı belki çok bağlamında bulmayacaksınız ama Fırat Kalkanı bölgesine girmekle başladı” ifadelerini kullandı.

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Sınır ilçeleri diken üstünde

Türk Silâhlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Millî Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve IŞİD terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti. Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin’de 5, Ceylanpınar’da 2, Birecik’te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı. YPG/PKK işgalindeki Rasulayn’dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti. Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi’ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

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4 ilçede eğitime ara verildi

Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla Şanlıurfa’nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi. Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki bütün okullarda, Birecik’te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi. Mardin’de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı. Diyarbakır - aa