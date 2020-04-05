İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türk yetkililerin Corona virüsü salgınını önleme çalışmaları kapsamında bazı suçlularla ilgili af çıkarılması kararında, terör suçları da dahil diğer ağır suçlardan hapis cezası alanlar arasında önceden sağlık sorunu olanların durumlarının da değerlendirmeye alınması gerektiğinin belirtildiği bir bildiri yayınladı.

Gelecek hafta mecliste oylamaya sunulması beklenen söz konusu tasarının onaylanması halinde Türkiye’de aşırı kalabalıklaşan cezaevlerinde yoğunluk büyük oranda azaltılmış olacak. Tasarıya göre kimi suçlulara af çıkarılırken hamile kadınlar, sağlık sorunları olan ileri yaştakiler ve cezasını doldurmak üzere olanlar da dahil kimi mahkûmlar için ev hapsi öngörülüyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, örgüt, Türkiye’de şu an cezaevinde olan 14 mahkûmun durumunu incelediklerini ve bunların Corona virüsü salgını karşısında ciddî anlamda risk altında olduklarını aktardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü uzmanları, Türkiye’deki yetkililere, özellikle bu mahkûmların durumlarının değerlendirmeye alınması ve gelecek hafta oylamaya sunulacak kanun tasarısı kapsamında yürürlüğe girecek uygulanmalardan faydalanmalarının sağlanması çağrısında bulundu.

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