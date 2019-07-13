Irak'ın kuzeyindeki terör sığınakları imha edildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. AA

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