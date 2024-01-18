"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

'İran'ın Irak ve Pakistan'a saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz'

18 Ocak 2024, Perşembe 15:37
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak ve Pakistan topraklarına yönelik saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı.

"İran ile kardeşiz ancak topraklarımızı savunmak için her türlü tedbiri alırız"

 

Bakanlık, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran'ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah Pakistan'ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sorunların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıldığı kaydedilen açıklamada, tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesinin temenni edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İran'ın Irak ve Pakistan'a saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz'

    "İran ile kardeşiz ancak topraklarımızı savunmak için her türlü tedbiri alırız"

    İstanbul'a kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı: "Dikkatli ve tedbirli olun"

    Ümraniye'de çöken bitişik haldeki iki binaya ilişkin Valilikten ve İBB'den açıklama

    Gazzeliler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor: "İsrail saldırılarından beri bir defa duş aldım"

    Yeni başsavcılar belirlendi

    Soykırım davasına AB destek versin

    Depremde kaç çocuk kayboldu?

    Birlik ve beraberlik sağlanmalı

    O tezkereye red verdiler, harcadınız

    Önce çocuklar ölüyor

    İsrail gıdayı silah olarak kullanıyor - 2,2 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya

    Tasarruf genelgesi yine kâğıt üstünde kaldı

    Emekliler: Artış yetersiz

    Okullar yarıyıl tatiline hazırlanıyor

    Fransız milletvekilleri: Fransa'nın Gazze sessizliği zarar verici

    Japonya'daki tsunamiyle 1,9 kilometrekarelik alan sular altında kaldı

    Gazze'de insanların ihtiyacı karşılanamıyor

    Dünyanın gözleri önünde 24 bin 448 Filistinli katledildi

    Seçmen listeleri askıdan iniyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnsanlık suçlarının hesabı sorulacak
    Osman ZENGİN

    Evliya Ahmed Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Sigara haram mıdır, mekruh mudur?
    İslam YAŞAR

    Âyâ Ayasofya!..
    Ahmet BATTAL

    Sizi gidi Hamîdîlikçiler sizi…
    Risale-i Nur'dan

    Şu temelsiz ömür, bir rüzgâr gibi uçar gider
    Faruk ÇAKIR

    Keçileri kaçırdık mı?
    Mikail YAPRAK

    Tamir bizim mesleğimiz
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Kıyamet çağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.