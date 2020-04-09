İşçiyi işten çıkarmayın

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları bitene kadar işverenlerin hangi gerekçeyle olursa olsun işçi çıkarmamaları çağrısında bulundu.

Atalay, yazılı açıklamasında, Kovid-19’un önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirleri içeren 62 maddelik bir kanun taslağının hazırlandığını hatırlattı. Konfederasyon olarak 31 Mart’ta yaptıkları açıklamada talep ve beklentilerini dile getirdiklerini hatırlatan Atalay, bunlar içerisinde işverenin iş sözleşmesini fesih imkânının askıya alınması, zorunlu, âcil mal ve hizmet üretimi hariç en az 15 gün süreyle bütün işlerin durdurulması, işten çıkarılmaların ve işlerin durdurulmasının yol açacağı gelir kaybının giderilmesi ve bunun için işçi açısından gerekli olan şartların kaldırılmasının yer aldığını hatırlattı. AA

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