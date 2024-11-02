İşin ehli olmayana anahtar teslim edilmemeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dijital platformalar üzerinden kendini usta olarak tanıtanlara karşı vatandaşın dikkatli olması gerektiğini belirterek, son yıllarda internet üzerinden hizmet sunan birçok uygulama sayesinde ustaların müşterilere kolaylıkla ulaşma imkanı bulduğunu ifade etti.

Bu durumun vatandaşlar ve esnaf için bazı mağduriyetleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Palandöken, özellikle çilingir, elektronik eşya tamiri, doğal gaz bakımları gibi mesleklerde fırsatçı kişilerin, uzman olmadığı bir işte vatandaşı kandırabildiğine dikkati çekti. Palandöken, “Meslek odası kaydı olmayan ve kendini usta diye tanıtan kişiler haneye alındığında güvenlik riski de oluşturuyor. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli” diye konuştu. Palandekön, özellikle ustalık belgesi olmayanlara kesinlikle anahtar teslim edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ankara - Adnan Solmaz

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