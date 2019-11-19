İslam düşmanlığını reddediyoruz

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI: MÜSLÜMANLARLA GÜÇLÜ OLURUZ - BELEDİYE BAŞKANI: MÜSLÜMAN KARŞITLIĞINA KARŞI ÇIKALIM

Cemaatler toplumun önemli unsurları

CUMHURBAŞKANI Van der Bellen: “Cemaatler toplumu oluşturan bileşenlerden olmasının yanı sıra çeşitliliğin önemli aktörleri. Birlikte yaşamayı güçlendiren ve karşılıklı anlayışı destekleyen unsurlar. Birlikte güçlü bir toplum olabiliriz.”

HOŞGÖRÜ VE KARŞILIKLI SAYGI

başkan Ludwig: “Bazı parti, kişi ve gruplar Müslümanlara olumsuz yaklaşımlar sergiliyor. Birlikte yaşamayı savunan, hoşgörü ve karşılıklı anlayışa değer veren bütün güçler bu tutumun karşısında olmalı.”

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İslam düşmanlığını reddediyorum



Viyana Belediye Başkanı Michale Ludwig, “Toplumumuzda ırkçılık, antisemitizm ve İslam düşmanlığı gibi akımları açık bir şekilde reddediyorum” dedi.

Avusturya’da Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaati’nin (İGGÖ) kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü, Viyana’da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın yanı sıra çeşitli dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, dini cemaatlerin toplumu oluşturan bileşenlerden olmasının yanı sıra ülkedeki çeşitliliğin önemli aktörleri olduğunun altını çizdi. Van der Bellen, ülkede dini ve siyasi oluşumlara ait çeşitli kurumların birlikte yaşamı güçlendiren ve karşılıklı anlayışı destekleyen unsurlar olduğunu ifade ederek, “Birlikte güçlü bir toplum olabiliriz.” görüşünü paylaştı.

Müslümanlar, Avusturya’da ebedî yabancılar olarak görülmemeli

Van der Bellen, geçen Mayıs ayında Naziler tarafından katledilen insanların fotoğraf ve resimlerinin yer aldığı sergiye bazı kişiler tarafından zarar verildiğini, bu durum karşısında ülkedeki Müslümanların duyarlılıkla hareket ederek, resim ve fotoğrafların korunmasında önemli rol oynadıklarını hatırlattı. Bu hareketin, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin birlikte hayatı için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Van Der Bellen, “Bu, birlikte yaşama için çok güzel bir işaret, nefrete karşı ise güzel bir karşı duruştur” diye konuştu. Van Der Bellen, azınlıkların tecrübelerinin dünyanın birçok yerinde ne yazık ki ötekileştirme, ayrımcılık ve değersizleştirme gibi olumsuz deneyimlerden oluştuğunu belirtti. Müslümanların da Avusturya’da benzer acı tecrübelere sahip olduklarına dikkati çeken Van Der Bellen, “İslam Yasası’nın kabulünden 107 yıl sonra İslam ve Müslümanlar, Avusturya’da ebedî yabancılar olarak görülmemelidir” ifadesini kullandı.

İslam düşmanlığına hayır

Viyana Belediye Başkanı Michale Ludwig de Avusturya’daki 700 binin üzerindeki Müslüman’ın büyük bir kısmının Viyana’da yaşadığı bilgisini paylaştı. Avusturya’da bazı siyasi parti, kişi ve grupların Müslümanlara yönelik bilinçli şekilde uluslararası gerginlikler üzerinden olumsuz yaklaşımlar sergilediğine dikkati çeken Ludwig, “Birlikte yaşamı savunan, hoşgörü ve karşılıklı anlayışa değer veren bütün güçler bu tutumun karşısında olmalıdır. Toplumumuzda ırkçılık, antisemitizm ve İslam düşmanlığı gibi akımları açık bir şekilde reddediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.